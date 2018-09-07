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Diyarbakır'dan Suriye'ye insani yardım

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.09.2018 18:04 | Son Güncelleme

İHH Diyarbakır İnsani Yardım Derneğince, Suriye'ye 152 koli ilaç, mama ve medikal malzemeler gönderildi

DİYARBAKIR (AA) - İHH Diyarbakır İnsani Yardım Derneğince, Diyarbakır'da toplanan insani yardım malzemeleri Suriye'ye gönderildi.

Dernek Başkanı Veysi Çiçekli gazetecilere yaptığı açıklamada, 8 yıldır Suriye'ye kesintisiz insani yardım yaptıklarını söyledi.

İHH'nin Türkiye genelinde Suriye'ye çok fazla insani yardım yaptığını belirten Çiçekli, oradaki mazlum halkın yanında olduklarını kaydetti.

Çiçekli, şimdi ise kentteki hayırsever vatandaşların yardımlarını başta İdlip olmak üzere Suriye'nin farklı kentlerine gönderdiklerini belirterek, şöyle dedi:

"İnsani Yardım Vakfımızın Suriye'de açtığı fırında günlük olarak 160 bin ekmek ücretsiz şekilde orada yaşayan vatandaşlara dağıtılıyor. Diyarbakır'da şu ana kadar 39 tırla, 8 bin torba un gönderdik. Bunların yanında gıda ve giyim malzemeleri gönderdik. Şimdi de 152 koli mama, ilaç ve medikal malzemeleri gönderiyoruz."

Suriye'ye yönelik yardımların devam edeceğini ifade eden Çiçekli, insanların bir nebze de olsa yaralarını sarmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.

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Anahtar Kelimeler:
Diyarbakır İHH insani yardım Suriye

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