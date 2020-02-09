Diyarbakır’dan Trump’ın Barış Planına Tepki

ABD Başkanı Donald Trump’ın açıkladığı Ortadoğu Barış Planı Diyarbakır’da düzenlenen mitingle protesto edildi. Mitingde İslam ülkelerinin İsrail ile ilişkilerini kesmesi çağrısı yapıldı.
Ortadoğu Barış Planı’nı protesto amacıyla Peygamber Sevdalıları Vakfı ve Mustazaflar Cemiyeti tarafından "Kudüs Bizimdir" adıyla bir miting düzenlendi. İstasyon Meydanı’nda düzenlenen etkinliğe binlerce kişi katıldı. Kadın ve erkeklerin ayrı bölümlerde katıldığı miting marş ve ilahilerle başladı.Daha sonra Kuran okunan mitinge katılanlar sık sık Amerika ve İsrail aleyhine sloganlar attı. Türkçe, Kürtçe, İngilizce ve Arapça pankartların asıldığı miting alanını dolduranlar, planı protesto eden pankart ve dövizler taşıdı.
Mitingde ilk sözü alan Hamas Dış ilişkiler Sorumlusu Abdulmuti Zakkut, plana tepki gösterdi. Zakkut, “Sizler bu meydanda, Diyarbakır'da, Washington'daki Trump'a, Netanyahu'ya, hain bazı Araplara diyorsunuz ki; Kudüs eskiden de bizimdi, şimdi de bizimdir. Ey kardeşlerim ve bacılarım, onlar sizin kalbinizi sökmek, ruhunuzu almak için Washington'da toplandılar. Kardeşlerim, sizler burada toplanmışınız, Netanyahu'ya, Trump'a, hain bazı Araplar’a şunu diyorsunuz; Kudüs bizim ruhumuzdur, Kudüs bizim canımızdır. İnşallah Kudüs'e fatihler gibi gideceğiz ve özgürleştireceğiz” şeklinde konuştu.
Daha sonra söz alan Hüda-Par Genel Başkan Vekili Zekeriya Yapıcıoğlu, İslam ülkelerine İsrail ile ilişkilerini kesmeleri çağrısı yaptı. Mescid-i Aksa ve Kudüs’ün satılık olmadığını söyleyen Yapıcıoğlu, "Ey Müslüman kardeşim. Hangi ülkede yaşıyor olursan ol, yaşadığın ülkeyi idare edenlerle ilişkinin nasıl olacağı konusunda ölçülerinin en önemlilerinden biri seni idare edenlerin Kudüs’e bakış ve yaklaşımı olsun. Şiarlarımıza, sembollerimize, hassasiyetlerimize ihtiram göstermeyene saygı duymayacağız. Özgür Aksa’da birlikte namaz kılma hayalimizi yıkmaya yeltenenlerin yıkılışı için elimizden geleni yapacağız. Kudüs davamıza ihanet edenleri hepimiz hain ilan etmeliyiz. Siyonizmin işgal planlarına destek verenleri de siyonistler gibi düşmanımız bileceğiz. Ey Kudüs’ü herhangi bir şehir zanneden akılsızlar, Ey Filistin’i üzerinde geçimlikler bulunan herhangi bir toprak sanan zavallılar, Ey meseleyi iş ve aş meselesi olarak tarife yeltenen, 'Refah için Barış' diyen hainler. Eğer bir şeyleri satılığa çıkaracaksanız kendi koltuklarınızı veya saraylarınızı satın. Mescid-i Aksa ve Kudüs satılık değildir. Siyonist işgale karşı direniş hakkı pazarlık konusu olamaz. Yurtlarından edilmiş muhacir Filistinliler’in dönüş hakkı ellerinden alınamaz” dedi.
İslam ülkelerinin Filistin’le askeri iş birliği anlaşması imzalamasını öneren Yapıcıoğlu sözlerini şöyle sürdürdü: ''Ey İslam ümmetini idare eden hükümetler. Madem 'Terör Devleti' diyorsunuz gereğini yapın. İsrail diye bir devlet yoktur; ideolojisi ırkçı Siyonizm olan ve pratiği katliam, işgal ve vahşet olan İsrail isimli bir terör örgütü vardır. Madem öyle ey siyonist terör şebekesini devlet olarak tanıyanlar, terörün merkezinde elçilik açmak nedir? Kendi başkentlerinizde onlara temsilcilik açtırmak ne anlama gelir? Bunu tekrar düşünün ve yanlışınızdan dönün. Siyonist terör şebekesini devlet olarak tanımaktan vazgeçin ve onlarla bütün ilişkilerinizi kesin. Varsa ülkenizdeki diplomat kılıklı Siyonistleri derhal sınır dışı edin ve kendi temsilcilerinizi de çekin. Hava sahanızı Siyonistlerin uçaklarına ve onların havaalanlarına giden uçaklara kapatın. Kanunlarınızda değişiklikler yapın. En tehlikeli uluslararası terör örgütü siyonist çete üyeliğini ve onlara yardım etmeyi suç kapsamına alın. Diğer İslam ülkeleriyle sürtüşmeyin, didişmeyin, savaşmayın; aranızdaki sorunları konuşarak çözün. İslam Birliği yolunda ciddi ve somut adımlar atın. Kendi iç sorunlarınızı da bir an önce adalet temelinde çözün Madem Filistin'i devlet olarak tanıyorsunuz, devlet muamelesi yapın. Filistin devleti ile askeri iş birliği anlaşmaları imzalayın. Filistinli kardeşlerimize her türlü askeri eğitimi verin. Bunların hepsini yapmak mümkündür.''
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