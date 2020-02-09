Diyarbakır’dan Trump’ın Barış Planına Tepki

ABD Başkanı Donald Trump’ın açıkladığı Ortadoğu Barış Planı Diyarbakır’da düzenlenen mitingle protesto edildi. Mitingde İslam ülkelerinin İsrail ile ilişkilerini kesmesi çağrısı yapıldı.

Ortadoğu Barış Planı’nı protesto amacıyla Peygamber Sevdalıları Vakfı ve Mustazaflar Cemiyeti tarafından "Kudüs Bizimdir" adıyla bir miting düzenlendi. İstasyon Meydanı’nda düzenlenen etkinliğe binlerce kişi katıldı. Kadın ve erkeklerin ayrı bölümlerde katıldığı miting marş ve ilahilerle başladı.Daha sonra Kuran okunan mitinge katılanlar sık sık Amerika ve İsrail aleyhine sloganlar attı. Türkçe, Kürtçe, İngilizce ve Arapça pankartların asıldığı miting alanını dolduranlar, planı protesto eden pankart ve dövizler taşıdı.

Mitingde ilk sözü alan Hamas Dış ilişkiler Sorumlusu Abdulmuti Zakkut, plana tepki gösterdi. Zakkut, “Sizler bu meydanda, Diyarbakır'da, Washington'daki Trump'a, Netanyahu'ya, hain bazı Araplara diyorsunuz ki; Kudüs eskiden de bizimdi, şimdi de bizimdir. Ey kardeşlerim ve bacılarım, onlar sizin kalbinizi sökmek, ruhunuzu almak için Washington'da toplandılar. Kardeşlerim, sizler burada toplanmışınız, Netanyahu'ya, Trump'a, hain bazı Araplar’a şunu diyorsunuz; Kudüs bizim ruhumuzdur, Kudüs bizim canımızdır. İnşallah Kudüs'e fatihler gibi gideceğiz ve özgürleştireceğiz” şeklinde konuştu.