"Diyarbakır'ı istismar siyaseti yürütenlerin insafına bırakmayacağız"

"Toplamda 305 milyon lira yatırım yapacak bu firmalar 8 bin vatandaşımıza yeni iş imkanları oluşturacak. Diyarbakır geçen sene tekstil ihracatında yüzde 492'lik bir artışı yakaladı. Şehrin potansiyelini ve kabiliyetini göstermesi açısından bu çok önemli bir gösterge." diyen Varank, Tekstil İhtisas OSB'nin faaliyete geçmesiyle tekstil alanında önemli rekorlar kırılabileceğine inandığını ifade etti.

Bir otelde düzenlenen "Diyarbakır sanayi altyapısı yatırımları tanıtımı ve Tekstil İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (OSB) tahsis sözleşmesi imza töreni"ne katılan Varank, yaptığı konuşmada, bu imza ile Tekstil ihtisas OSB'de 56 firmaya parsellerini tahsis ettiklerini söyledi.

Bakan Varank, Diyarbakır'daki temasları kapsamında Organize Sanayi Bölgesindeki bazı fabrikaları gezdi, üretim ile ilgili bilgi aldı.

DİYARBAKIR (AA) - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Bu şehirde istihdam oluşturdukça, refahı artırdıkça istismar siyaseti yürütenlerin zeminlerini kaybetmelerini sağlayacaksınız. Diyarbakır'ı asla istismar siyaseti yürütenlerin insafına bırakmayacağız." dedi.

Tekstil İhtisas OSB'nin kentin gücüne güç katacağını vurgulayan Varank, ekonomik gücün hem bölgeye hem de ülkeye misliyle geri döneceğini kaydetti.

- İlk etapta bin 700 kişiye istihdam

Geçen ay Diyarbakır Tekstil İhtisas OSB'nin arıtma tesisinin yer teslimini yaptıklarını aktaran Varank, "Yatırım tutarı 37 milyon lira olan bu tesisle tekstilde ilimizin üretim değer zincirinde yer almayan boyahane yatırımlarının da önü açılmış olacak. Tesisin tamamlanmasıyla ilk etapta bin 700 kişilik ilave istihdam sağlanmış olacak. Diyarbakır çok önemli potansiyeller taşıyan gerçekten güçlü sanayi altyapısı olabilecek bir şehir." diye konuştu.

Bugün ziyaret ettiği fabrikaların kendisini mutlu ettiğini dile getiren Varank, kurulan tesislerin, istihdam kapasitesinin gurur verici olduğunu belirtti.

Varank, "Ülkemizde yatırım yapılmadığı iddialarına en güzel yanıtı bu gelişmeler, sizler gibi girişimciler veriyor." ifadesini kullandı.

Sanayiyi desteklemek adına somut adımlar attıklarını anlatan Varank, daha güçlü bir sanayi altyapısı oluşturmanın en büyük sorumlulukları olduğunu belirtti.