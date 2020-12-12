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Diyarbakır’ı korona virüs kısıtlaması sessizliği bürüdü

12.12.2020 12:18 | Son Güncelleme:
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Korona virüs tedbirleri kapsamında devam eden hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması ile sessizliğe bürünen Diyarbakır’da cadde ve sokaklar boş kaldı.Korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında dün akşam saat 21.00’de başlayan ve 56 saat sürecek ikinci sokağa çıkma kısıtlaması devam ediyor.

Korona virüs tedbirleri kapsamında devam eden hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması ile sessizliğe bürünen Diyarbakır’da cadde ve sokaklar boş kaldı.
Korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında dün akşam saat 21.00’de başlayan ve 56 saat sürecek ikinci sokağa çıkma kısıtlaması devam ediyor. Kısıtlamayla birlikte Diyarbakır’da cadde ve sokaklar boş kalırken, kentte zorunlu dışarı çıkması gerekenler dışında herkesin karara uyduğu görüldü.
İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerde kentin birçok noktasında ise kontrol noktaları kurarak uygulama yapmaya başladı. Kontrollerde araçlar ve yayalar tek tek durdurularak GBT sorgulaması yapıldı. Şu ana kadar her hangi bir olumsuz durumun yaşanmadığı Diyarbakır’da denetimlerin kent genelinde aralıksız devam ettiği belirtildi.

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