Diyarbakır’ı yine duman sardı

Diyarbakır’da şehir merkezi başta olmak üzere birçok farklı bölgede anız yangınları yasak olmasına rağmen duyarsız çiftçiler tarafından yakılmaya devam ediliyor. Yanan anızlar tehlike oluştururken oluşan duman şehrin birçok noktasından görüldü.

Diyarbakır’da hasat zamanının ardından sonbahar mevsimiyle ekin zamanı gelmesiyle birlikte çoğu tarla sahibi tarafından yakılan anızlar durdurulmaz bir hal alınca Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri alarma geçti. Merkez Yenişehir ilçesi Dokuzçetlik Mahallesi civarında yakılan anız ateşleri rüzgarın etkisiyle birden büyüdü. Alevlerin tarla kenarlarındaki balyalara da sıçramasıyla bölgede yoğun duman oluşurken, yükselen dumanlar şehrin her noktasından görüldü. Hem insan hem de doğadaki canlılar için tehlike oluşturan yangının dumanları şehrin birçok bölgesini adeta karanlığa bürüdü. Anızlarını yakan çiftçiler yüzlerce hektar alanın küle dönmesinin önüne geçemezken yangını söndürmek için itfaiye ekipleri canla başla görevlerini sürdürüyor. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, tarlalara farklı noktalardan müdahale eden ekipler, alevleri güçlükle söndürdü. İtfaiye erleri ise çıkan anız yangınla ilgili olarak yaptıkları uyarıda çiftçiler sadece anızları yakmakla kalmıyor, adeta malları için canlarını da hiçe saydıklarını ve anız yakılmaması konusunda herkesin duyarlı olmasını beklediklerini ifade etti.

