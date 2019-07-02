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"Diyarbakır'ın Antalya'dan sadece denizi eksik"

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.07.2019 14:46 | Son Güncelleme

Turizm Otel Yöneticileri Derneği Genel Başkanı Ali Can Aksu: - "Diyarbakır'ın 2 yıl öncesi ile bugün arasında dünya fark var. Antalya'dan sadece denizi eksik. Muhteşem bir şehirleşme olmuş. Büyülenmemek mümkün değil"

DİYARBAKIR (AA) -Turizm Otel Yöneticileri Derneği (TUROYD) Genel Başkanı Ali Can Aksu, "Diyarbakır'ın 2 yıl öncesi ile bugün arasında dünya fark var. Antalya'dan sadece denizi eksik. Muhteşem bir şehirleşme olmuş. Büyülenmemek mümkün değil. Otelcilikte ciddi yatırımlar var. Bölgenin kalkınması için gastronomiyi ve kadın istihdamını çok önemsiyoruz." dedi.

Diyarbakır'da bir otelde gerçekleştirilen toplantıda, TUROYD yöneticileri ve bölgedeki turizm otel işletme temsilcileri bir araya geldi.

Aksu, toplantıda yaptığı konuşmada, geçmişte Türkiye'de turizmin farklı ve seyahat acenteleri faktörünün etkili olduğunu belirterek, fazla rekabetin olmadığını söyledi.

Turizmde en büyük riski otellerin yaşadığını bildiren Aksu, otellerin Türk turizmine katkısının 85 milyar dolar olduğunu ve son dönemlerde otelciliğin ciddi krizler yaşadığını aktardı.

Sadece fuarlara katılarak Güneydoğu Anadolu Bölgesi turizmini yaygınlaştırmanın mümkün olmadığını anlatan Aksu, şöyle konuştu:

"Türkiye'nin tanıtım fonundan Diyarbakır da faydalanmalıdır. Sadece tabela ve markanın asılmasıyla bu işler bitmiyor. Dünyada bu işler dijitalleşmiş durumdadır. Amerika'da çoğu marka ürünün reklamı yoktur. Ancak filmin bir köşesinde geçer ve orada algıyı yönetmeye başlar. Ürünleri hep bir numaradır ama ciddi reklam yapmazlar. Dijitalde sadece algıyı yönetirler. Dünyada turizm destinasyonu kilitlendi. Şu an Fas, Tunus ve Cezayir ciddi anlamda bir çalışma yapıyor. Çünkü artık İspanya, İtalya ve Yunanistan çok pahalı oldu."

Aksu, dünyada fotoğraf makinesini alarak bakir yerleri gezmek ve yeni yerleri keşfetmeye çalışan seyyahların ortaya çıktığını, otellerde 7 gün bangır bangır müzik dinleyen furyaya ihtiyaç duymadıklarını ifade ederek, seyyah niteliğinde olan hedef kitlesine ulaşmaya çalıştıklarını belirtti.

Aksu, şunları kaydetti:

"Diyarbakır'ı sadece Diyarbakır olarak tanıtmaya kalkarsak yanlış yaparız. Güneydoğu Anadolu Bölgesi projesi adı altında bölgesel destinasyon çalışması yapmak zorundayız. Hatta bir aileye 7 gün boyunca tatil imkanı sunacağımız ve keşfedilmemiş cennetleri gösterecek çalışma yapmamız lazım. Diyarbakır'ın 2 yıl öncesi ile bugün arasında dünya fark var. Antalya'dan sadece denizi eksik. Muhteşem bir şehirleşme olmuş. Büyülenmemek mümkün değil. Otelcilikte ciddi yatırımlar var. Bölgenin kalkınması için gastronomiyi ve kadın istihdamını çok önemsiyoruz."

Toplantı daha sonra soru-cevap bölümü ile devam etti.

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TUROYD Genel Başkanı Ali Can Aksu

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