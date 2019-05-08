Diyarbakır’ın ’Dilek annesi’ yine görevde

Yaptığı çalışmalar sayesinde mahallesinde ’Dilek anne’ olarak anılan Dilek Demir, yerel seçimlerde 2’nci kez ipi göğüsledi. Diyarbakır merkezin tek kadın muhtarı olan ’Dilek anne’ sadece görev yaptığı Muradiye Mahallesi’ne değil, diğer mahallelerin de sorunlarına koşarak yardım eli uzatıyor. Diyarbakırlı 47 yaşındaki 4 çocuk annesi Dilek Demir, 2014 yerel seçimlerinde çevresinin ve ailesinin ısrarı üzerine Muradiye Mahallesi muhtar adayı oldu. 6 erkekle yarıştığı dönemde, propaganda sırasında resimleri yırtılan, fotoğraflarına bıyık çizilen Dilek Demir, bütün zorluklara göğüs gererek en yakın rakibine 200 oy fark atarak Muradiye Mahallesi muhtarlığına seçildi. 2014 yılından 2019 yılına kadar birçok başarılı projeye imza atan Demir, bu süreçte mahallenin ’Dilek annesi’ haline geldi. Ünü tüm Diyarbakır’ı saran Demir, 31 Mart yerel seçimlerinde de aday oldu. Bu sefer 5 rakibe karşı seçime hazırlanan Demir, oy kullanan 2 bin 500 seçmenden bin 400’ünün oyunu alarak yeniden muhtar seçilip Diyarbakır merkezin tek kadın muhtarı oldu.

"Muhtar yok, anne var"

Mahallede kendisine muhtar denilmediğini herkes tarafından anne olarak anıldığını belirten Dilek Demir, Diyarbakır merkezin tek kadın muhtarı olduğunu söyledi. İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine konuşan Demir, "Diyarbakır’ın Bağlar ilçesi Muradiye Mahallesi muhtarı olarak ikinci dönemimize başladık. Diyarbakır merkezde tek kadın muhtarı olarak görevimize başladık. Dilek muhtar değil, Dilek anne Diyarbakır’ın muhtarı oldu. Dilek anne 5 yılda yoksullara yardım derneği açtı. Gerçekten Bağlar’ın olsun, Diyarbakır’ın olsun çok yoksul insan var, yardıma muhtaç çok insan var. Bunun içinde ben elimden geldiği kadar ne yapabildiysek yaptım. Yaptıklarımın da üzerine koyarak çalışmalarımı genişletmek istiyorum. Bunun için de Dileğim Yoksullara Yardım Derneği kurdum. Derneğin başkanlığını da yapıyorum. Vatandaşlardan destek aldıkça biz de onlara ulaşıyoruz. Engelli sandalyesi olur, gıda yardımı olur, ev eşyası olur, giysi yardımı olur. Genel olarak yani ne yardım olursa hepsine ihtiyacımız var. Bu sadece bizim mahalle değil, defterimizde Diyarbakır’daki yardıma muhtaç insanların ismi yazılı. Dilek anne olduğumuz için tekrar seçildik, yine Dilek anne olarak göreve devam. Ben mutluyum tekrar seçildiğime ama nasıl mutluyum, niye mutluyum mahallem adına mutluyum. Bu insanlar adına mutluyum, Dilek anne kazanmadı, onlar kazandı aslında. Dilek anne onların evinden biri, ailesinden biri oldu. Başı ağrıyan, dişi ağrıyan, yardımı olmayan, çocuğunun stajı olmayan aklınıza ne geliyorsa. Bir annenin yapabileceği her şeye Dilek anne olarak yetişiyorum. 5 bin 32 seçmenimiz var. Seçime gelen seçmen sayısı 2 bin 500, bunun bin 400 oyunu biz aldık. Diğeri de dört rakip arasında paylaşıldı" dedi.