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Diyarbakır'ın fethi kutlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.05.2019 23:43 | Son Güncelleme

DİYARBAKIR'ın İslam Orduları tarafından fethedilişinin 1380'inci yıldönümü, kentte Anadolu Gençlik Derneği'nin (AGD) düzenlediği etkinlikle kutlandı.

Mesut BUDRAÇ/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR'ın İslam Orduları tarafından fethedilişinin 1380'inci yıldönümü, kentte Anadolu Gençlik Derneği'nin (AGD) düzenlediği etkinlikle kutlandı.

İslam Ordularının, 27 Mayıs 639 yılında Diyarbakır'ı fethedilişlerinin yıl dönümü, Anadolu Gençlik Derneği tarafından Sur ilçesindeki Hz. Süleyman Camii önünde düzenlenen etkinliklerle kutlandı. Programda konuşma yapan Milli Gençlik Vakfı Anadolu Gençlik Derneği Genel Başkanı Salih Turhan, 27 Mayıs 639’da fethedilen Diyarbakır’ın terörle, karpuzuyla, yemeğiyle gündeme geldiğini belirterek, Diyarbakır'da, Mekke ve Medine'den sonra en fazla sahabe kabrinin olduğu şehir olduğuna dikkat çekti. Turhan, "Şehr-i Diyarbakır ya terörle, ya karpuzuyla, ya yemeğiyle gündeme geldi. Tatlısıyla, karpuzuyla gündeme gelmesine karşı değiliz. Ama bu Şehr-i Diyarbakır, şu anda huzurlarında bulunduğumuz şehir, Mekke ve Medine’den sonra sahabe sayısı açısından en fazla sahabenin merhum olduğu bir bedenin içerisindeyiz. Ayrıca şu anda bulunduğumuz havzada tam 27 şehit sahabemiz var. Buralar kime nasip olur? Bu güzel beldedeki insanımıza buralar nasip olmuşken, bu güzel ülkemize nasip olmuşken biz bunun neden kıymetini bilmeyelim" dedi. Konuşmaların ardından Kuran-ı Kerim tilaveti gerçekleştirildi. Etkinlikler kapsamında katılımcılara iftar verilmesiyle program son buldu.

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