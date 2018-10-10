DİYARBAKIR (AA) - AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Diyarbakır'da sağlanan huzur ortamı aynı zamanda Kerkük'ün, Musul'un, Rakka'nın, Halep'in, Şam'ın ve Humus'un da huzur ortamına kavuşmasını gösteriyor. Diyarbakır'ın gücü diğer bütün şehirlerin gücünün göstergesidir." dedi. Diyarbakır'daki temaslarını sürdüren Kurtulmuş, Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu ile merkez Sur ilçesinde tarihi İçkale Müze Kompleksi'ndeki valilik makamında görüştü. Kurtulmuş, burada yaptığı açıklamada, Diyarbakır'ın koşa koşa geldikleri ve canlı hatıralarla döndükleri güzel bir şehir olduğunu söyledi. - "Buralar huzurla anılacak" Diyarbakır'ın sadece Anadolu'nun değil, bütün Ortadoğu coğrafyasının önemli kalelerinden biri olduğuna işaret eden Kurtulmuş, kentin barındırdığı manevi eserleriyle göz bebeği olduğunu vurguladı. Kurtulmuş, şehrin layık olduğu hizmeti alabilmesi için devlet olarak her türlü desteği verdiklerini ifade ederek, "Diyarbakır bir diyar-ı huzur olarak artık anılmaya başlandı. Buralar huzurla anılacak. Bundan sonra şehrin daha ileriye gitmesi için herkes üzerine düşen sorumluluğu yerine getirecektir. Ekonomik gelişmenin ve sosyal kalkınmanın sağlanabilmesi için üniversite, kamu kurumları ve özel sektörler ile şehri çok ileri noktaya götüreceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Diyarbakır'da yaklaşık 3 yıl önce yaşanan terör saldırılarına değinen Kurtulmuş, çukur kazılarak gerçekleştirilen saldırılarda halka hayatın zindan edildiğini aktardı. Kurtulmuş, sözlerini şöyle sürdürdü: "Proje çok açıktı. Bu coğrafyayı bir şekilde elinde tutmak isteyenler, buradaki halkın aleyhine bu coğrafyayı bölerek ve paramparça ederek kendi güçlerine güç devşirmek istiyorlar. Bu oyunun parçalarından biri de Diyarbakır'a acı faturalar ödeten, geçmişte kalan çukur eylemleriydi. Çok şükür onlar geride kaldı. Bu bölge halklarının kaderi ortaktır. Birlik ve beraberliğimizi, etnik kimliklerimizi çoğulcu gücümüz olarak kabul ederek bir araya getireceğiz. Emperyal proje 'Bütün farklılıklarınız sizin zenginliğiniz değil, sizin ayrılık ve kavga vesilenizdir.' diyor. Bu projenin bu coğrafyada uygulanmasına sonuna kadar karşı çıkacağız. Diyarbakır'da sağlanan huzur ortamı aynı zamanda Kerkük'ün, Musul'un, Rakka'nın, Halep'in, Şam'ın ve Humus'un da huzur ortamına kavuşmasını gösteriyor. Diyarbakır'ın gücü diğer bütün şehirlerin gücünün göstergesidir. Bu husustaki birliği ve dirliği kıyameti kadar sağlayacağız."

Kurtulmuş, Diyarbakır'ın hep güzellikleriyle, sanatıyla, sözüyle, hikmetiyle, erdemiyle ve bilgeliği ile hatırlanarak hafızalara kazınan bir şehir olmaya devam edeceğini anlattı. - Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın kaybolması Gazetecilerin, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğuna girdikten sonra kaybolmasına ilişkin sorusu üzerine Numan Kurtulmuş, gelinen noktada konunun henüz aydınlatılmadığını belirterek, olayı "vahim bir durum" olarak nitelendirdi. "Pazartesi gününden itibaren kaybolan meşhur gazeteciden bahsediyoruz. Daha önce de Türkiye'ye gelmişti ve burada bir Türk hanımefendiyle nişanlanmış, evlenmek üzere ve evlilik işlemlerini yapmak için Suudi Arabistan Başkonsolosluğuna girmiş. Girdiğine dair görüntüler var. Kamuoyuyla paylaşıldı. Ama çıktığına dair görüntüler yok. Şimdi burada Suudi yetkililerin iş birliğine yanaşmış olması geç de olsa ümit ederiz ki sorunun çözülmesi için bir fırsat olur. Biz bu umudumuzu korumak istiyoruz. İnşallah burada net bir sonuç çıkar ve sayın Kaşıkçı'nın sağ salim dünya kamuoyunun önüne çıkmasını görürüz." ifadelerini kullanan Kurtulmuş, bunun tüm dünyanın nefesini tutup hassasiyetle beklediği bir konu olduğunu vurguladı.

Kurtulmuş, "Konu her ne kadar İstanbul Başkonsolosluğunda olsa da Kaşıkçı'nın kaybolduğu yer Türkiye'nin egemenliği altında olmayan, uluslararası hukuka göre Suudi Arabistan devlet egemenliği altında olan Suudi Arabistan Başkonsolosluğudur. Dolayısıyla bu meselede yakın bir iş birliğine ihtiyaç var. Hiçbir şey gizlemeden hiçbir şey örtmeden Suudi yetkililerin iş birliğini sonuna kadar sürdürmesini ve olayın aydınlanmasını arzuluyoruz." diye konuştu. Bu tür olayların dünya gündeminden kalkması gerektiğine dikkati çeken Kurtulmuş, bunların soğuk savaş dönemi alışkınlıkları olduğunun altını çizdi. "Bir yerde bir gazeteci bir yerde bir iş adamı bir yerde bir siyasetçi kaybolur. Gözden kaybolur gider bunlar soğuk savaşın o kirli, paslı, puslu dönemlerine ait meselelerdir." diyen Kurtulmuş, bu durumların geride kalması gerektiğini ifade etti. Kurtulmuş, "Mesele ile ilgili Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi en ince detayına kadar ilgili birimlerimizin hepsi çalışıyor. Eğer yanlış, eksik herhangi bir şey varsa bunlar mutlaka ortaya çıkar. İpuçları da ortaya çıkınca bunlar da kamuoyuyla paylaşılır." dedi.

- "Irak bizim dostumuzdur" Bir gazetecinin, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Irak'a ziyaretine ilişkin sorusu üzerine Kurtulmuş, bölge halkları arasında iş birliğinden, dayanışmadan yana olduklarını belirtti. "Varsa sorunlarımız ki olabilir, farklı siyasi yönetimler altında farklı siyasi sorunlar ortaya çıkabilir." diyen Kurtulmuş, şunları kaydetti: "Bu sorunların müzakereyle, karşılıklı anlayışla çözülmesinden yanayız. Hep tavrımızı bu şekilde ortaya koyduk. Kaldı ki Türkiye'nin İdlib'te ortaya koymuş olduğu Soçi ve Astana zirvelerinin ortaya koymuş olduğu sonuçlar ortadadır. Yani biz en zor sorunları bile müzakerelerle çözülebileceğine inanıyoruz. En zor dönemlerde, en ağır sorunlar karşısında bile müzakere yolunu ve kapısını hiç kapalı tutmuyoruz. Dolaysıyla Irak bizim komşumuz, dostumuz. Irak'ın içindeki farklı kimlikler de Irak'ın zenginliğidir. Asla Irak'ın bir zafiyeti olarak görmeyiz. Bütün bu anlayış içerisinde ortadaki siyasi meselelerin konuşulabilmesinin zemini diplomasidir. Onu açık ve diri tutmaya gayret ediyoruz."