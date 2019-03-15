IHAAW110214-ASA/15-03-2019

- Diyarbakır’ın Hani ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi öldü, 4 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda ambulans ve güvenlik güçleri sevk edildi.

15.03.2019 11:02:14 TSI

NNNN

