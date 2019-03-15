- Diyarbakır’ın Hani ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi öldü, 4 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda ambulans ve güvenlik güçleri sevk edildi.

IHAAW110214-ASA\/15-03-2019 \n- Diyarbak\u0131r\u2019\u0131n Hani il\u00e7esinde iki aile aras\u0131nda \u00e7\u0131kan silahl\u0131 kavgada 3 ki\u015fi \u00f6ld\u00fc, 4 ki\u015fi yaraland\u0131. Olay yerine \u00e7ok say\u0131da ambulans ve g\u00fcvenlik g\u00fc\u00e7leri sevk edildi. \n15.03.2019 11:02:14 TSI\nNNNN 2019'un mele\u011fi belli oldu!Edirne\u2019de uyu\u015fturucu operasyonu: 14 g\u00f6zalt\u0131FET\u00d6'n\u00fcn askeri yap\u0131lanmas\u0131na operasyonda 25 \u015f\u00fcpheli adliyede
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