Diyarbakır'ın iki ilçesi doğal gaza kavuştu

DİYARBAKIR (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 1 Nisan 2017'de Diyarbakır'da katıldığı toplu açılış ve temel atma töreninde doğal gaz müjdesi verdiği Ergani ve Çermik ilçelerine dogal gaz verilmeye başlandı.

Her iki ilçeye verilmeye başlanan doğal gaz ve hayata geçirilen diğer projeler için İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy'un da katıldığı toplu açılış törenleri düzenlendi.

Çermik'teki törende konuşan İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, "Bize 31 Mart’ta da yeni bir başarı ve heyecan destanı yazın. Yolumuza devam edelim. Bu huzurumuz bozulmasın." dedi.

Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu ise kaplıca turizmi ve tarım yatırımlarıyla Çermik'in refah ve kalkınma merkezi olacağını söyledi.

Açılış kurdelelerinin kesilmesinin ardından meşalelerin yakılmasıyla ilçeye ilk doğal gaz verildi.

Törene AK Parti Diyarbakır Milletvekili Mehmet Mehdi Eker, Çermik Kaymakamı Nazlı Demir, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Muhsin Eryılmaz, Çermik Belediye Başkanı ve AK Parti Belediye Başkan Adayı Şehmus Karamehmetoğlu ile vatandaşlar katıldı.