DİYARBAKIR (AA) - ÖZGÜR AYAYDIN - Diyarbakır'ın "kalbi" olarak nitelendirilen tarihi Sur ilçesindeki 5 bin yıllık Amida Höyük'te 56 yıl aradan sonra arkeolojik kazı çalışmaları başlatıldı.

Hurri-Mitanniler, Urartular, Persler, Romalılar, Emeviler, Abbasiler, Mervaniler, Selçuklular ve Artukluların da olduğu birçok medeniyete ev sahipliği yapan Amida Höyük'te başta Artuklu Sarayı olmak üzere tüm değerlerin ortaya çıkarılması için Dicle Üniversitesi (DÜ) Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İrfan Yıldız başkanlığında kazı yapılıyor.

Çalışmalara ilişki bilgi veren Prof. Dr. Yıldız, "Virantepe" olarak da adlandırılan höyükte 1946'da su deposu yapımı sırasında mozaik bulunmasının ardından 1962'de yapılan ilk arkeolojik kazıda etrafı surlarla çevrili, Artuklu Hükümdarı Melik Salih Nasıreddin Mahmud (1200-1222) dönemine ait sarayın temelleri ile renkli taş ve cam küplerden oluşan mozaik süslemelerinin ortaya çıkarıldığını anlattı.

Bölgenin askeri alanda yer alması ve mülkiyetinin belediyeye ait olması dolayısıyla höyükte o tarihten bu yana kazı yapılamadığını aktaran Yıldız, Kültür ve Turizm Bakanlığının kararıyla kazıya başladıklarını belirtti.