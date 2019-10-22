Diyarbakır'ın Kayapınar, Bismil ve Kocaköy ilçe belediyelerine kayyum atandı

Pazaratesi günü düzenelen bir operasyonla gözaltına alınan Diyarbakır'ın üç ilçe belediye başkanı İçişleri Bakanlığı kararıyla görevden uzaklaştırıldı, makamlarına ise ilçe kaymakamları atandı.

Kayapınar Belediye Başkanı Keziban Yılmaz, Bismil Belediye Başkanı Orhan Ayaz, Kocaköy Belediye Başkanı Rojda Nazlıer, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan operasyon kapsamında Pazartesi sabah evlerinde gözaltına alınmıştı.

Orhan Ayaz hakkında "terör örgütü propandası yapmak" suçlamasıyla üç ayrı soruşturma açıldığı, ayrıca 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek' ve 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçlamasıyla da farklı iki soruşturma dosyasının olduğu belirtilerek İçişleri Bakanlığı onayıyla geçici bir tedbir olarak görevden uzaklaştırıldığı ve yerine Bismil Kaymakamı Kerem Süleyman Yüksel'in Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirildiği bildirildi.

Merkez ilçe Kayapınar Belediye Başkanı Keziban Yılmaz hakkında 'terör örgütüne üye olmak' suçlamasıyla iki soruşturma açıldığı ve dosyaların birleştirildiği belirtildi. Yılmaz'ın yerine Kayapınar Kaymakamı Ünal Koç görevlendirildi.