Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesinde iki ayrı noktada araziye gizlenmiş vaziyette 271 kilo 475 gram patlayıcı madde, 8 adet el bombası, 12 adet el yapımı roket ile çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

Diyarbak\u0131r\u2019\u0131n Kayap\u0131nar il\u00e7esinde iki ayr\u0131 noktada araziye gizlenmi\u015f vaziyette 271 kilo 475 gram patlay\u0131c\u0131 madde, 8 adet el bombas\u0131, 12 adet el yap\u0131m\u0131 roket ile \u00e7ok say\u0131da m\u00fchimmat ele ge\u00e7irildi.PARTNER 11 ya\u015f\u0131ndaki k\u0131z \u00e7ocu\u011funa i\u011fren\u00e7 tuzak! \u0130stismarc\u0131 bak\u0131n kim \u00e7\u0131kt\u0131Firari katil zanl\u0131s\u0131 JASAT taraf\u0131ndan yakaland\u0131Kad\u0131k\u00f6y D-100'de hareketli dakikalar ; otob\u00fcs\u00fcn \u00f6n\u00fcn\u00fc kesti yolu trafi\u011fe kapatt\u0131
Okuyucu Yorumları 0 yorum