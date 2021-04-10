Diyarbakır’ın Kengerli Yemekleri Yarıştı

Yüzyıllardır Diyarbakır mutfağının değişmeyen tatlarından olan kenger otundan yapılan yemekler bu kez yarışmaya katıldı. Şimdiye kadar geleneksel yemeklerde kullanılan kenger bu kez modern yemeklere tat verdi.
Papatyagiller familyasından bir bitki olan kenger yüzyıllardır Diyarbakır mutfağının değişmez ağız tatlarından biri. Özel olarak yetiştirilmeyen kenger doğada kendiliğinden yetişiyor. Bölgenin birçok yerinde bulunsa da en çok rağbet gören Diyarbakır’da yetişen kenger. Bahar aylarında sadece 3 hafta toplanabilen kengerin çevresindeki dikenli yapraklar temizlendikten sonra ortasındaki kısım yeniliyor.
Bölgede daha çok kızartılarak ve haşlanarak tüketilen kenger, Diyarbakır’da yapılan bir yarışmaya konu oldu. Diyarbakır Hevsel Mutfağı Araştırma ve Tanıtma Derneği tarafından düzenlenen yemek yarışmasına sadece kengerden yapılan yemekler katıldı.
Herkesin beklentisi klasik yemeklerin yarışmasıydı. Ancak 15 kategoride yapılan yarışmaya kengerli yemekler katıldı. Kenger çorbası, kengerli ayran çorbası, meftune, kengerli yumurta, kremal kenger, bulgurlu kenger, turşu, kenger salata, zeytinyağlı kengerin yanı sıra kengerli pasta ve pizzalar da katıldı.
Yarışmadan önce bir konuşma yapan Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Kaya, kengerin yöre mutfağı için gittikçe daha fazla önem kazandığına dikkat çekti. Kaya, “İlimizin endemik bitkilerindendir kenger. Bir tek Diyarbakır'da yetişen bir bitkimizi tarladan mutfağa, bugün biraz daha ileri gitmişler, biraz daha modern mutfağa çevirmişler. Biz kengerin hep haşlamasını, kızartmasını bilirdik. Bugün tatlıları, mezelerini görünce, kengerin büyük maharetlerinin olduğunu burada öğrendik” dedi.
Konuşmaların ardından yarışmacılar, yaptıkları yemekleri jürinin beğenisine sundu. Jüri üyeleri önlerine getirilen yemeklerin tek tek tadına baktı. Kimisi geleneksel yemeklere, kimi modern yemeklere yüksek puan verdi.
Yarışma sürerken VOA Türkçe’nin sorularını yanıtlayan Dernek Başkanı Ekin Ensarioğlu, hedeflerinin kengeri dünyaya tanıtmak olduğunu söyledi. Ensarioğlu, “Amacımız Diyarbakır'ın yöresel yemeklerini, yöresel otlarını tanıtmak. Yemeklerimizi ve yöresel otlarımızı tüm dünyaya, tüm ülkeye tanıtmayı düşünüyoruz. Diyarbakır’ın ilk otu kenger, çıkma süresi çok kısa bir süre, 15 günlük bir süre alıyor. Ama birçok çeşidi var kengerin, birçok çeşidi de yapılıyor” dedi.
Geleneksel kenger yemeklerine alışkın olan jüri üyeleri, modern yemekler için karar vermekte oldukça zorlandı. Dernek üyesi ve yemek kitabı yazarı Filiz Parlak, kengerle yapılabilen 10’u aşkın yemek olduğunu söyledi. VOA Türkçe’ye konuşan Parlak, “Geleneksel yemeklerimizin yanında 15’e yakın da modern yemek yapıyoruz. Zeytinyağlısından tutun salatasına, mezesine kadar birçok yeni ürün geliştirdik. Yarışmaya daha çok geleneksel yemekler katıldı. Diğer ürünleri de tadımlık getirdik” diye konuştu.
Yarışmanın sonunda Türkan Akyıl’ın yaptığı kenger turşusu birinci oldu. Duygularını VOA Türkçe’ye anlatan Akyıl, kenger turşusunun hak ettiği değeri almasından dolayı mutlu olduğunu söyledi. Yarışmada ikinciliği zeytinyağlı kenger ve meftune kenger paylaşırken, üçüncülüğe ise kremalı kenger ile kenger çorbası layık görüldü.