Diyarbakır’ın Kengerli Yemekleri Yarıştı

Yüzyıllardır Diyarbakır mutfağının değişmeyen tatlarından olan kenger otundan yapılan yemekler bu kez yarışmaya katıldı. Şimdiye kadar geleneksel yemeklerde kullanılan kenger bu kez modern yemeklere tat verdi.

Papatyagiller familyasından bir bitki olan kenger yüzyıllardır Diyarbakır mutfağının değişmez ağız tatlarından biri. Özel olarak yetiştirilmeyen kenger doğada kendiliğinden yetişiyor. Bölgenin birçok yerinde bulunsa da en çok rağbet gören Diyarbakır’da yetişen kenger. Bahar aylarında sadece 3 hafta toplanabilen kengerin çevresindeki dikenli yapraklar temizlendikten sonra ortasındaki kısım yeniliyor.

Bölgede daha çok kızartılarak ve haşlanarak tüketilen kenger, Diyarbakır’da yapılan bir yarışmaya konu oldu. Diyarbakır Hevsel Mutfağı Araştırma ve Tanıtma Derneği tarafından düzenlenen yemek yarışmasına sadece kengerden yapılan yemekler katıldı.

Herkesin beklentisi klasik yemeklerin yarışmasıydı. Ancak 15 kategoride yapılan yarışmaya kengerli yemekler katıldı. Kenger çorbası, kengerli ayran çorbası, meftune, kengerli yumurta, kremal kenger, bulgurlu kenger, turşu, kenger salata, zeytinyağlı kengerin yanı sıra kengerli pasta ve pizzalar da katıldı.