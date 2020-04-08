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  4. Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde meydana gelen patlamada 5 kişi yaşamını yitirdi

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde meydana gelen patlamada 5 kişi yaşamını yitirdi

08.04.2020 12:00 | Son Güncelleme

Diyarbakır Valiliği, orman kesimine giden sivilleri taşıyan aracın geçişi sırasında bir patlama yaşandığını ve olayda beş kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Valilik, patlamanın PKK tarafından el yapımı patlayıcı ile düzenlenen saldırıdan kaynaklandığını söyledi.

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde meydana gelen patlamada 5 kişi yaşamını yitirdi

Diyarbakır Valiliği, orman kesimine giden sivilleri taşıyan aracın geçişi sırasında bir patlama yaşandığını ve olayda beş kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Valilik, patlamanın PKK tarafından el yapımı patlayıcı ile düzenlenen saldırıdan kaynaklandığını söyledi.

Yapılan açıklamada, "İlimiz Kulp İlçesi Güleç Mahallesi kırsalında 8 Nisan Çarşamba günü saat 06.30 sıralarında, orman kesimine giden sivil vatandaşlarımızın bulunduğu aracın geçişi esnasında, PKK terör örgütü üyelerince el yapımı patlayıcıyla yapılan saldırı sonucunda 5 sivil vatandaşımız şehit olmuştur. Saldırının faillerinin tespit edilmesi ve yakalanması için güvenlik kuvvetlerimiz tarafından operasyonlara başlanılmıştır" denildi.

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