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  4. Diyarbakır’ın Kulp ilçesinde odun toplamaya giden 5 köylünün PKK'lı teröristlerce şehit edildiği saldırıyla ilgili olduğu değerlendirilen 5 şüpheli yakalandı.

Diyarbakır’ın Kulp ilçesinde odun toplamaya giden 5 köylünün PKK'lı teröristlerce şehit edildiği saldırıyla ilgili olduğu değerlendirilen 5 şüpheli yakalandı.

DİYARBAKIR HABERLERİ  | 09.04.2020 20:09 | Son Güncelleme

Diyarbakır’ın Kulp ilçesinde odun toplamaya giden 5 köylünün PKK'lı teröristlerce şehit edildiği saldırıyla ilgili olduğu değerlendirilen 5 şüpheli yakalandı.


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Kulp terör saldırısı

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