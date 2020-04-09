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Diyarbakır’ın Kulp ilçesinde odun toplamaya giden 5 köylünün PKK'lı teröristlerce şehit edildiği saldırıyla ilgili olduğu değerlendirilen 5 şüpheli yakalandı.
Diyarbakır’ın Kulp ilçesinde odun toplamaya giden 5 köylünün PKK'lı teröristlerce şehit edildiği saldırıyla ilgili olduğu değerlendirilen 5 şüpheli yakalandı.
DİYARBAKIR
HABERLERİ
|
09.04.2020 20:09 |
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Diyarbakır’ın Kulp ilçesinde odun toplamaya giden 5 köylünün PKK'lı teröristlerce şehit edildiği saldırıyla ilgili olduğu değerlendirilen 5 şüpheli yakalandı.