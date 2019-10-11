Diyarbakır’ın Lice ilçesinde düzenlenen operasyonlarda 5 ton 312 kilogram esrar, 1 milyon 337 bin 533 kök kenevir bitkisi ile çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

Diyarbak\u0131r\u2019\u0131n Lice il\u00e7esinde d\u00fczenlenen operasyonlarda 5 ton 312 kilogram esrar, 1 milyon 337 bin 533 k\u00f6k kenevir bitkisi ile \u00e7ok say\u0131da m\u00fchimmat ele ge\u00e7irildi.PARTNER44 bin y\u0131l \u00f6nce \u00f6lm\u00fc\u015ft\u00fc! Bu halde bulunduArabas\u0131na GPS koydu\u011fu k\u0131z\u0131n\u0131 14 kur\u015funla \u00f6ld\u00fcren e\u015finden bo\u015fanam\u0131yorGaleri Yeni Y\u00fczy\u0131l kap\u0131lar\u0131n\u0131 a\u00e7t\u0131
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