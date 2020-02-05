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Diyarbakır'ın Lice ilçesinde geçen yıl etkisiz hale getirilen bir teröristin gri kategoride aranan Ramazan Toprak olduğu belirlendi.
Diyarbakır'ın Lice ilçesinde geçen yıl etkisiz hale getirilen bir teröristin gri kategoride aranan Ramazan Toprak olduğu belirlendi.
DİYARBAKIR
HABERLERİ
|
05.02.2020 12:23 |
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Diyarbakır'ın Lice ilçesinde geçen yıl etkisiz hale getirilen bir teröristin gri kategoride aranan Ramazan Toprak olduğu belirlendi.
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