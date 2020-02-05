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  4. Diyarbakır'ın Lice ilçesinde geçen yıl etkisiz hale getirilen bir teröristin gri kategoride aranan Ramazan Toprak olduğu belirlendi.

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde geçen yıl etkisiz hale getirilen bir teröristin gri kategoride aranan Ramazan Toprak olduğu belirlendi.

DİYARBAKIR HABERLERİ  | 05.02.2020 12:23 | Son Güncelleme

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde geçen yıl etkisiz hale getirilen bir teröristin gri kategoride aranan Ramazan Toprak olduğu belirlendi.


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Anahtar Kelimeler:
Diyarbakır Terör Örgütü Pkk

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