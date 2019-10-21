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Diyarbakır'ın seçilmiş Belediye Başkanı Selçuk Mızraklı gözaltına alındı

21.10.2019 09:19 | Son Güncelleme

Diyarbakır'ın görevden alınan seçilmiş Belediye Başkanı Selçuk Mızraklı'nın aralarında bulunduğu HDP'li dört belediye başkanı bu sabah gözaltına alındı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin Halkların Demokratik Partisi'nden (HDP) seçilen ve 19 Ağustos'ta görevden alınan Başkanı Selçuk Mızraklı bu sabah gözaltına alındı.

Mızraklı'nın avukatı Mehmet Emin Aktar, Twitter hesabından yaptığı açıklamada seçilmiş belediye başkanının "yürütülen bir soruşturma" kapsamında erken saatlerde evinden gözaltına alındığını duyurdu.

HDP'nin Diyarbakır İl Örgütü'nden yapılan açıklamada da Mızraklı'ya ek olarak kentin Kayapınar ilçesinin Belediye Başkanı Kezban Yılmaz'ın da gözaltına alındığı duyuruldu.

Operasyonlarda ayrıca Diyarbakır'ın Bismiş ilçesinin Belediye Başkanı Gülcan Özer ve Kocaköy Belediye Başkanı Rojda Nazlıer de gözaltına alındı.

Yerlerine valiler atanmıştı

HDP'den seçilen Selçuk Mızraklı'nın yanı sıra, Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk ve Van Büyükşehir Belediye Başkanı Bedia Özgökçe Ertan da 19 Ağustos'ta görevden alınmış ve yerlerine bu illerin valileri görevlendirilmişti.

İçişleri Bakanlığı, belediye başkanlarının görevden alınmasıyla ilgili olarak yaptığı açıklamada " PKK ve uzantılarının, bazı belediye başkanları aracılığıyla belediyelerin imkânlarını illegal amaçlar için kullandıkları" belirtilmişti.

Açıklamada ayrıca "Bakanlığımızca terör örgütleri ile iltisak-irtibatı olan, terör örgütlerine destek verdikleri yönünde tespit ve deliller bulunan belediye başkanları Anayasanın 127 nci maddesi ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 47 nci maddesine istinaden görevden uzaklaştırılmış, yerlerine Belediye Kanununun 45'inci maddesi uyarınca belediye başkan vekilleri görevlendirilmiştir" ifadeleri kullanılmıştı.

Takip eden günlerde başta Diyarbakır olmak üzere, alınan karar tepki olarak söz konusu kentlerde oturma eylemleri düzenlenmişti.

DW/ÇÖ,JD

© Deutsche Welle Türkçe

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