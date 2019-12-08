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Diyarbakır'ın 'Soğuk Baklava'sının tadı damakta kalıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.12.2019 09:50 | Son Güncelleme

 İZMİR'de 13'üncü kez kapılarını açan Travel Turkey İzmir Fuarı'nda, Diyarbakır standında tanıtılan yöreye özgü tatlılar ilgi gördü.

Melis KARAKUZULU/İZMİR, (DHA)- İZMİR'de 13'üncü kez kapılarını açan Travel Turkey İzmir Fuarı'nda, Diyarbakır standında tanıtılan yöreye özgü tatlılar ilgi gördü. Son yıllarda ünlenen şerbet yerine süt kullanılan 'Soğuk Baklava' ise lezzetini, tadanların damağında bıraktı.
Bu yıl 13'üncüsü düzenlenen Travel Turkey İzmir Fuarı'nda yöresel ürünlerin tanıtıldığı Diyarbakır standında en çok ilgi çeken tatlılar oldu. Son iki yılda beğeniyle tüketilen 'Soğuk Baklava' ise standın gözdesiydi. Şerbet yerine süt kullanılan ve üzerine çikolata tozu dökülen soğuk baklavayı tadan ziyaretçiler, hafif tadı nedeniyle lezzetli buldu. Tadı damaklarda kalan baklavanın yanında, cevizli, fıstıklı, kaymaklı, sütlü ve çikolatalı burma kadayıf da ilgi gördü. Cevizli soğuk baklavanın kilosu 70, fıstıklınınki ise 80 liradan satılırken, cevizli burma kadayıf 60, fıstıklı ise 80 liradan satıldı. Tatlı firmasında çalışan Cihan Karhan, "Biz İstanbul fuarında soğuk baklavayı tanıtmıştık, buraya da getirdik. İnsanların ilgisini çekiyor, onlara çok farklı geliyor. Tadını da çok beğeniyorlar. Bir yiyen, bir daha yemek istiyor. Burma kadayıfımızın ise geçen sene patentini aldık. Kadayıf dediğiniz zaman zaten Diyarbakır akıllara geliyor. Şu an stantta ustamız yapıyor. Burma kadayıfların içini doldurup sarıyor, burada pişiriyoruz" diye konuştu.

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