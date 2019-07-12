Diyarbakır'ın tanıtımı için birlik oldular

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da farklı meslek mensuplarının yer aldığı grup, şehrin kültür, sanat, edebiyat ve tarihini tanıtmak için çalışıyor.

Bir süre önce aralarında öğretmen, veteriner, akademisyen ve esnafın da yer aldığı çok sayıda kişi tarih boyunca çok sayıda medeniyete ev sahipliği yapan Diyarbakır'ı tanıtmak için Diyarbakır Yazarlar ve Şairler Derneği (DİYŞAD) çatısı altında bir araya geldi.

Bu kapsamda "Hevsel" dergisini çıkaran DİYŞAD, konferans, söyleşi ve şiir akşamlarıyla da Diyarbakır'ın kültür, tarih, edebiyat ve sanatını gelecek kuşaklara taşıyor.

DİYŞAD Genel Sekreteri Mehmet Tanrıkulu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Diyarbakır'ın Mezopotamya'nın kalbi olduğunu belirterek, "Diyarbakır'dan dünyaya mal olacak önemli kültür elçilerini yetiştirme gayesindeyiz. Diyarbakır bunu geçmişte de başarmış, bugün de yarın da başaracak çünkü Diyarbakır gerçekten de insan sevgisinin, kültür ve edebiyatın merkezidir." dedi.

"Misyonumuz, 12 bin yıllık Diyarbakır'ın kültür ve edebiyatını dünden yarına taşımaktır." ifadesini kullanan Tanrıkulu, şöyle konuştu: