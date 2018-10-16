HABER

Diyarbakır’ın Tarihi Evleri Hayata Dönüyor

16.10.2018 14:33 | Son Güncelleme

Diyarbakır’da kimileri yüzlerce yıllık geçmişe sahip tarihi evler, ticari amaçla kullanılmaya başlanınca, yok olmaktan kurtuldu. 20’ye yakın tarihi yapı, restore edilerek, kafe ya da kahvaltı salonu olarak hizmet vermeye başladı

Diyarbakır’ın Tarihi Evleri Hayata Dönüyor

Yedi bin yıllık geçmişe sahip Diyarbakır’ın tarihi Sur içi bölgesi, 2015 ve 2016 yıllarında yaşanan çatışmaların ardından derin bir sessizliğe gömüldü. Çatışmaların son bulmasının ardından bölge tekrar canlanmaya başladı. Tarihi yapıların olduğu semt, kente gelen çoğu yerli, yüzlerce turistin uğrak yeri oldu. Turistlerin en çok ziyaret ettiği yerler arasında eski Diyarbakır evleri geliyor. Daha birkaç yıl öncesine kadar birçoğu harabe olan evler, yeniden hayata dönüyor.

Evleri satın alan ya da kiralayan girişimciler, önce restore ettiriyor. Yapılar, restorasyon sonrasıkafe ya da kahvaltı salonu olarak hizmet vermeye başlıyor. Bu evlerden birini alan Seyfettin Duman, yedi ay süren bir çalışmayla evi hayata döndürdü. Duman evi şimdi kafe olarak işletiyor. Restorasyon sürecinin zorlu geçtiğini belirten Duman, Amerika’nın Sesi’ne şunları söyledi; “Bu tür mekanların restorasyonu, tarihe uygun bir hale getirilmesi, gün yüzüne çıkarılması gerçekten çok zor. Aynı zamanda insanlarımızın olumsuz fikirlerini kırmak daha zor. 7-8 aylık bir restorasyon sürecinden geçti. Kendi işimizle birlikte bunu yapmak gerçekten çok zor oldu ama böyle bir mekanın ortaya çıkması çok güzel. Böyle bir mekanın ortaya çıkması, emeğimizin sonucu. O karşılığı almak bizim için gurur verici.”

Tarihi evlerde açılan mekanlar, özellikle hafta sonları, insanların uğrak yeri oluyor. Kimisi evlerin yeni halini merak ederek görmeye geliyor. Kimisi ise, hayatını bir bölümünü geçirdiği bu evleri, anılarını tazelemek amacıyla ziyaret ediyor. Bazıları ise iş görüşmelerini buralarda yapıyor.

Duman’ın kafesinin arka sokağında başka bir ev göze çarpıyor. Adı Muharrem Erim Konağı. Burası da son zamanlarda hayata döndürülen 150 yıllık bir yapı. Evi satın alan Erim ailesi, restore ederek kullanıma açtı. Evin işletmecisi Abdurezzak Erim, amaçlarının Diyarbakır evini kurtarmak olduğunu söyledi. Amerika’nın Sesi’ne konuşan Erim, “Diyarbakır evini kurtarmanın yollarından biri de bu. Sahip çıkmanın yollarından biri de bu. Burada oturmakla evlere maalesef sahip çıkılamıyor. Ama bu şekilde, kafe ya da kahvaltı salonu şeklinde olunca, hem insanların gelmesini, görmesini sağlıyorsunuz. Yoksa müze olacak, ona da imkan yok” dedi.

Son yıllarda restore edilerek, kullanıma açılan tarihi ev vekonak sayısı 20’yi buldu. 2017 yılında kenti ziyaret eden Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Diyarbakır’da bin 200'den fazla tescilli eserin bulunduğunu söylemişti.

PARTNERDenizler ve okyanuslarda en çok plastik kirliliği yaratan şirketlerDenizler ve okyanuslarda en çok plastik kirliliği yaratan şirketler
Kimsesizler Mezarlığında Sona Eren Umut YolculuğuKimsesizler Mezarlığında Sona Eren Umut Yolculuğu
Ünlü aktörden önemli 'Cemal Kaşıkçı' kararıÜnlü aktörden önemli 'Cemal Kaşıkçı' kararı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Trafik Kanunuyla ilgili teklif kabul edildi

Trafik Kanunuyla ilgili teklif kabul edildi

Merve Taşkın'dan olay itiraf: Bakireyim

Merve Taşkın'dan olay itiraf: Bakireyim

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika açıklamalar

TBMM yakınlarında hareketlilik! Polis ateş açtı

TBMM yakınlarında hareketlilik! Polis ateş açtı

Ahmet Hakan'dan olay iddia: Her an Türkiye’ye getirilebilir!

Ahmet Hakan'dan olay iddia: Her an Türkiye’ye getirilebilir!

WhatsApp kullanıyorsanız dikkat... 'Mesajı geri al' özelliğinde artık 13 saat 8 dakika 16 saniyeniz var!

WhatsApp kullanıyorsanız dikkat... 'Mesajı geri al' özelliğinde artık 13 saat 8 dakika 16 saniyeniz var!

İlginizi Çekebilir

ABD'den Türkiye'ye üst düzey ziyaret

ABD'den Türkiye'ye üst düzey ziyaret

Hawking öldükten sonra da uyardı: Zenginler insanüstü ırk yaratacak, insanlık yok olacak

Hawking öldükten sonra da uyardı: Zenginler insanüstü ırk yaratacak, insanlık yok olacak

‘ABD sopa göstermenin işe yaradığını gördü'

‘ABD sopa göstermenin işe yaradığını gördü'

Rahip Brunson'ın Anne-Babasından Erdoğan için mesaj var: Onun için dua ediyoruz!

Rahip Brunson'ın Anne-Babasından Erdoğan için mesaj var: Onun için dua ediyoruz!

Trump, rahip Brunson'ı Beyaz Saray'da ağırladı! Dikkat çeken diyalog

Trump, rahip Brunson'ı Beyaz Saray'da ağırladı! Dikkat çeken diyalog

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kabin ekibi yerde uyudu

Kabin ekibi yerde uyudu

Ünlü aktörden önemli 'Cemal Kaşıkçı' kararı

Ünlü aktörden önemli 'Cemal Kaşıkçı' kararı

Ekonomik krizde son durum: Morglar doldu, insanlar bozuk et yiyor!

Ekonomik krizde son durum: Morglar doldu, insanlar bozuk et yiyor!

Üniversite sınavı öncesi 222 sınav merkezine soruşturma

Üniversite sınavı öncesi 222 sınav merkezine soruşturma

Avustralya Başbakanı: Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıyabiliriz

Avustralya Başbakanı: Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıyabiliriz

BM'den kayıp gazeteci Kaşıkçı için flaş talep

BM'den kayıp gazeteci Kaşıkçı için flaş talep

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.