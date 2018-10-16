Diyarbakır’ın Tarihi Evleri Hayata Dönüyor

Yedi bin yıllık geçmişe sahip Diyarbakır’ın tarihi Sur içi bölgesi, 2015 ve 2016 yıllarında yaşanan çatışmaların ardından derin bir sessizliğe gömüldü. Çatışmaların son bulmasının ardından bölge tekrar canlanmaya başladı. Tarihi yapıların olduğu semt, kente gelen çoğu yerli, yüzlerce turistin uğrak yeri oldu. Turistlerin en çok ziyaret ettiği yerler arasında eski Diyarbakır evleri geliyor. Daha birkaç yıl öncesine kadar birçoğu harabe olan evler, yeniden hayata dönüyor.

Evleri satın alan ya da kiralayan girişimciler, önce restore ettiriyor. Yapılar, restorasyon sonrasıkafe ya da kahvaltı salonu olarak hizmet vermeye başlıyor. Bu evlerden birini alan Seyfettin Duman, yedi ay süren bir çalışmayla evi hayata döndürdü. Duman evi şimdi kafe olarak işletiyor. Restorasyon sürecinin zorlu geçtiğini belirten Duman, Amerika’nın Sesi’ne şunları söyledi; “Bu tür mekanların restorasyonu, tarihe uygun bir hale getirilmesi, gün yüzüne çıkarılması gerçekten çok zor. Aynı zamanda insanlarımızın olumsuz fikirlerini kırmak daha zor. 7-8 aylık bir restorasyon sürecinden geçti. Kendi işimizle birlikte bunu yapmak gerçekten çok zor oldu ama böyle bir mekanın ortaya çıkması çok güzel. Böyle bir mekanın ortaya çıkması, emeğimizin sonucu. O karşılığı almak bizim için gurur verici.”