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Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesindeki bir plazada iki kişi, bir hukuk bürosuna girip ateş açtı. Olayda 2 kişi yaralanırken, saldırganlardan biri bürodakileri rehin aldı. Saldırı sonrası bölgeye çok sayıda özel harekat polisi sevk edildi.

YAŞAM HABERLERİ  | 25.06.2019 18:26 | Son Güncelleme

Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesindeki bir plazada iki kişi, bir hukuk bürosuna girip ateş açtı.

Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesindeki bir plazada iki kişi, bir hukuk bürosuna girip ateş açtı. Olayda 2 kişi yaralanırken, saldırganlardan biri bürodakileri rehin aldı. Saldırı sonrası bölgeye çok sayıda özel harekat polisi sevk edildi.

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