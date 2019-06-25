Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesindeki bir plazada iki kişi, bir hukuk bürosuna girip ateş açtı. Olayda 2 kişi yaralanırken, saldırganlardan biri bürodakileri rehin aldı. Saldırı sonrası bölgeye çok sayıda özel harekat polisi sevk edildi.
Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesindeki bir plazada iki kişi, bir hukuk bürosuna girip ateş açtı.
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Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesindeki bir plazada iki kişi, bir hukuk bürosuna girip ateş açtı. Olayda 2 kişi yaralanırken, saldırganlardan biri bürodakileri rehin aldı. Saldırı sonrası bölgeye çok sayıda özel harekat polisi sevk edildi.
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