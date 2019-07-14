Diyarbakır’ın yıllara meydan okuyan tarihi yapısı: İskender Paşa Konağı

Osmanlı döneminde Diyarbakır’a valilik yapan İskender Paşa tarafından 1551 yılında yaptırılan ve tarihi dokusuyla dikkat çeken İskender Paşa Konağı, yerli ve yabancı turistlerin gözde mekanı haline geldi. Kenti ziyarete gelen turistler, konağın avlusunda bulunan 400 yıllık çınar ağaçlarının altında kahvaltı yapmanın keyfini çıkarıyor.

Diyarbakır’da Kanuni Sultan Süleyman zamanında kentin valisi olan İskender Paşa tarafından 1551 yılında yaptırılan ve tarihi dokusuyla dikkat çeken İskender Paşa Konağı görenleri hayran bırakıyor. Sur ilçesinde tarihi ve kültürel geçmişlerine uygun şekilde restore edilen yaklaşık 5 asırlık konak, 40’a yakın odası, geniş avluları, haremlik ve selamlık bölümleri, büyüklükleri ve ihtişamıyla kentteki 446 tescilli ev arasında bulunan konaklardan biri.

Konağın avlusunda 400 yıllık dev çınar ağaçları yer alıyor

Yaklaşık 4 yıldır ihale ile tarihi mekanda işletmecilik yaptığını belirten Abdulkadir Işıklı, yapının tarihi hakkında bilgi vererek, "Kanuni Sultan Süleyman zamanında Diyarbakır’ın 12’inci valisi İskender Paşa tarafından 1551 yılında yapılmış. Diyarbakır’a gelen İskender Paşa, Fatih Paşa, Ali Paşa gibi valiler, yaptırdıkları konakların yanında cami de yaptırmışlar. Bu konağın da tam karşısında Diyarbakır’ın 12’inci valisi İskender Paşa tarafından aynı yıl camisi inşa edilmiş. Yine konağın bahçesinde bulunan çınar ağaçları tam 500 yıllık ve konak inşa edildiği gündem bu yana ayakta duruyor" dedi.