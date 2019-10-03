Diyarbakırlı Ahsen’in hedefi, dünya şampiyonluğu

Emrah KIZIL- Selim KAYA- Elif FİLİZ/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR'ın Sur ilçesinde 4 yıl önce hendek ve barikat olayları sırasında ailesiyle birlikte evlerini terk etmek zorunda kalan Ahsen Sümbül (12), devletin sunduğu maddi ve manevi destekten sonra başladığı tekvandoda Minikler Türkiye Şampiyonası Doğu Müsabakaları’nda 2’nci oldu. Ahsen'in şimdiki hedefi ise uluslararası şampiyonalarda derece elde edebilmek.

Sur ilçesinde 2015- 2016 yıllarında PKK'lı teröristler tarafından kazılan hendekler ve kurulan barikatlar nedeniyle evlerini terk eden ailelere, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından maddi destek verilirken, çocukları ise çeşitli aktivitelerle yaşadıkları travmayı atlattı. Terör olayları nedeniyle Sur'da doğup büyüdüğü evini ailesiyle birlikte bırakmak zorunda kalan Ahsen Sümbül de devlet desteğiyle tekrar yaşama atıldı.

Şehit Yüzbaşı Bahtiyar Er İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Ahsen Sümbül, 1,5 yıl önce Sur ilçesinde sosyal hizmet binasında tekvando eğitimi almaya başladı. Bu spor dalında kendisini geliştiren Sümbül, geçen ay Sivas’ta düzenlenen Minikler Türkiye Tekvando Şampiyonası Doğu Müsabakaları’nda ikinci oldu.