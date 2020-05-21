Diyarbakırlı Berberden Sokağa Çıkamayanlara Seyyar Hizmet

Diyarbakır’da berberlik yapan Resul Yılmaz, izinli olduğu günlerde de çalışıyor. İzin günlerinde evlerinden çıkamayan 20 yaş altı gençler ile yaşlıları tıraş ediyor. Sokak sokak gezen Yılmaz, isteyenleri bulunduğu yerde tıraş ediyor.

Yaklaşık 10 yıldır berberlik yapan Resul Yılmaz, bugünlerde yoğun. Yılmaz izinli olduğu günlerde bile çalışıyor. Her bayram öncesi yoksulları ücretsiz tıraş ettiğini söyleyen Yılmaz bu yıl izin günlerini Corona virüsü salgını nedeniyle evlerinden çıkamayanlara ayırdı. Yılmaz evlerinden çıkamayan genç ve yaşlıları, bulundukları yerlere giderek saçlarını kesiyor.

Tek kullanımlık malzemelerle tedbir alıyor

Tıraş malzemelerini çantasına dolduran Yılmaz, bone, maske ve siperliğini takarak, yollara düşüyor. Sokakları arşınlayan genç berber, evinden çıkamadığı için tıraş olamayanları bularak tıraş ediyor. Son olarak Bağlar İlçesini gezen Yılmaz, bir grup gençle karşılaştı. Gençler tıraş olmak isteyince tek kullanımlık malzemelerini çıkararak, işe başladı. Önce tıraş olacaklara maske taktı, sonra makas ve tarakla işe girişti.