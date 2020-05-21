Diyarbakırlı Berberden Sokağa Çıkamayanlara Seyyar Hizmet

Diyarbakır’da berberlik yapan Resul Yılmaz, izinli olduğu günlerde de çalışıyor. İzin günlerinde evlerinden çıkamayan 20 yaş altı gençler ile yaşlıları tıraş ediyor. Sokak sokak gezen Yılmaz, isteyenleri bulunduğu yerde tıraş ediyor.
Yaklaşık 10 yıldır berberlik yapan Resul Yılmaz, bugünlerde yoğun. Yılmaz izinli olduğu günlerde bile çalışıyor. Her bayram öncesi yoksulları ücretsiz tıraş ettiğini söyleyen Yılmaz bu yıl izin günlerini Corona virüsü salgını nedeniyle evlerinden çıkamayanlara ayırdı. Yılmaz evlerinden çıkamayan genç ve yaşlıları, bulundukları yerlere giderek saçlarını kesiyor.
Tek kullanımlık malzemelerle tedbir alıyor
Tıraş malzemelerini çantasına dolduran Yılmaz, bone, maske ve siperliğini takarak, yollara düşüyor. Sokakları arşınlayan genç berber, evinden çıkamadığı için tıraş olamayanları bularak tıraş ediyor. Son olarak Bağlar İlçesini gezen Yılmaz, bir grup gençle karşılaştı. Gençler tıraş olmak isteyince tek kullanımlık malzemelerini çıkararak, işe başladı. Önce tıraş olacaklara maske taktı, sonra makas ve tarakla işe girişti.
Sırayla hepsinin saç tıraşını yapan Yılmaz, işi bitince VOA Türkçe’nin sorularını yanıtladı. Yaptığı işten dolayı mutlu olduğunu söyleyen Yılmaz, “Corona virüsü nedeniyle bir aya yakındır çocuklarımız dışarı çıkamıyorlar, mağdur durumdalar. Bugünlerde kuaförler de dolu olduğu için gidemiyor. Bu nedenle bugün sokaklara çıkıp çocukların evlerine giderek ziyaret edip, ücretsiz saç kesimlerini yaptım. İftardan sonra da çıkıp 65 yaş üstü vatandaşlarımızın tıraşını yapacağım. Çalışma yaparken tek kullanımlık havlu kullanıyorum, eldiven, maske kullanıyorum, malzemelerimizi dezenfekte ediyorum. Sağlıklı bir şekilde çocukların saç kesimini yapıyorum. Kendime ait iş yerim olmadığı için haftalık izin günlerimi okullara, köylere giderek, engelli ve yaşlıların saç kesimi yaparak geçiriyorum. Bu dualar, insanların mutluluğu benim için dünyaya bedel” dedi.
Bayram öncesi seyyar berber hizmetinden mahalleli memnun
Bayram yaklaşırken berberin ayaklarına gelmesi mahallelileri sevindirdi. Duygularını VOA Türkçe mikrofonuna anlatan gençler mutluydu. İki aydır saçlarını kesmediğini söyleyen Mehmet Tekcanlı,” Çok güzel oldu, iki aya yakındır tıraş olmuyoruz, saçlarımız çok uzadı. Resul abimiz her bayrama yakın böyle yapıyor bu sene de yaptı, çok teşekkür ediyoruz” dedi.
Ramazan Yakut ise duygularını şu cümlelerle dile getirdi; “Her bayrama yakın gelip çocukları tıraş ediyor. Maddi durumu olmayanları tıraş ediyor. “
Yılmaz’ın tıraş ettikleri arasında yaşı büyük olanlar da var. Mehmet Aslan da bunlardan biriydi. Aslan, “Dün sayesinde ben de tıraş oldum. Allah razı olsun her sene böyle yapıyor, insanlara yardımcı oluyor, güzel bir şey” diye konuştu.
Sokaktaki işini bitiren Yılmaz, ayrılmadan önce sokağı süpürmeyi de ihmal etmedi.