Diyarbakırlı Eğitimcilerden Tadilat Tepkisi

Yüz yüze eğitim 18 ay aradan sonra yeniden başlamasının üzerinden iki gün geçti. İkinci gün Türkiye’nin birçok kentinde olduğu gibi Diyarbakır’da da sorunlar gündeme gelmeye başladı. Diyarbakır’da yaşanan sorunların başında bazı okulların tadilata alınması ve yıkılması geliyor. Eğitim-Sen’in hazırladığı rapora göre kentte en 11 okul tadilata alınarak, öğrencileri başka okullara gönderildi. 14 okulun da ikinci döneme kadar yıkılacağını vurgulayan Eğitim-Sen, okulların birleştirilmesiyle sınıf mevcutlarının arttığına dikkat çekti.

Duruma tepki gösteren Eğitim-Sen üyeleri, Selahaddin Eyyubi Anadolu Lisesi’nin taşındığı Ziya Gökalp Anadolu Lisesi önünde bir basın açıklaması yaptı. Sendika adına konuşan Eğitim-Sen 2 No’lu Şube Hukuk Sekreteri Volkan Tuncer, sendikacıların uyarılarının dikkate alınmadığını söyledi. Tuncer, “Salgın etkisini sürdürürken, yeni eğitim yılının tam zamanlı yüz yüze eğitime açılması kararının öğrencilerin ve eğitim emekçilerinin sağlık ve güvenliğini riske atmadan uygulanabilmesi için ciddi ve kapsayıcı tedbirlerin alınması gerektiğini her fırsatta ifade etmemize ve uyarmamıza rağmen maalesef var olan durum bunun tam aksi bir tabloyu göstermektedir” dedi.

Okullarda tadilat yapılmasına da tepki gösteren Tuncer, bunun kaosa neden olduğunu savundu. Hem kalabalık sınıfların, hem uzun ders saatlerinin pandemi nedeniyle risk yarattığını söyleyen Tuncer, “Bu tedbirler alınmadığı gibi gelinen noktada kentimizde okullarda yıkım, tadilat fiziki alt yapı onarımı gibi gerekçelerle taşınmalardan kaynaklı yaşanan kaos ortamında öğrenci, öğretmen ve veliler eğitime başlamıştır. Mevcut öğrenci sayıları binleri, öğretmen sayıları yüzleri bulan okulların nakilleri büyük panik, kaygı ve belirsizliği de beraberinde getirmiştir. Durum içinden çıkılmaz bir halde iken kalabalık sınıflar, okullar bulaş riskini artıran alanlara dönüşmüşken bir diğer sorun ise öğrenci öğretmen ve velilerimizin fikri alınmadan ders sürelerinin 40 dakikaya uzatılması meselesidir. Talebimiz en yakın zamanda milli eğitimin hem anasınıfı hem de diğer sınıfların ders sürelerini pandemi koşullarını gözeterek tekrar 30 dakika olarak düzenlemesidir” diye konuştu.

Eğitimciler tepkili

Açıklamaya katılan diğer sendika üyeleri ilk iki günkü gözlemlerini VOA Türkçe ile paylaştı. Eğitim-Sen 2 No’lu Şube Yöneticisi Fesih Ersönmez, tadilatın okulların açılacağı zaman yapılmasını eleştirerek, “Bu, okulların kalabalıklaşmasını sağladı. Pandemi nedeniyle seyreltilmiş sınıf olması gerekiyordu, ders sürelerinin kısa olması gerekiyordu. Var olan sürelerin uzaması daha da birçok problemi beraberinde getirdi biliyorsunuz” şeklinde konuştu.

Öğretmen Serhat Kılıç ise sınıf mevcutlarının artmasının pandemide risk olduğunu savundu. Kılıç, “İki okul birleşir. Bu da kendisi ile beraber çok kalabalık sınıfları yaratıyor. Pandemi sürecinde bu gerçekten büyük bir plansızlığın dışavurumudur. Dersler tekrar 40 dakikaya döndü. Dolayısıyla sınıfta bulunan süre artıyor. Sınıf mevcutlarının bu kadar artması sonucunda, mesafe ortadan kalkacak, çok kalabalık sınıflar söz konusu olacak” dedi.

1 No’lu Şube Kadın Sekreteri Ezgi Çelik de Milli Eğitim Bakanlığı’na çağrı yaparak, ders saatlerinin azaltılmasını istedi. Kullanılmayan okulların da hizmete alınmasını isteyen Çelik, şunları söyledi: “Pandemi koşullarında kalabalık olan sınıflarda mevcutları 50'yi 60 ulaşan bu koşullarda, eğitim veren öğretmenlerin ve öğrencilerin yaşadığı sorunların en başında, 40 dakikalık ders sürelerinin uzaması geliyor. Temel amacımız, isteğimiz ders sürelerinin azaltılması, tekrardan yarım saate indirilmesidir. Hala sınıf mevcutlarının çok fazla olduğunu biliyoruz. Bir buçuk iki senedir bir pandemi süreci var. Okullar uzaktan eğitimde iken belki bu tadilatlar yapılabilirdi. Aslında bunun bu zamana bırakılmaması gerektiğini düşünüyoruz. Bu konuda bizlere açıklama yapılmasını istiyoruz. Neredeyse kullanılmayan, sınıf mevcutları çok az olan okullar var, bu okullarında değiştirilip, dönüştürülmesi gerekiyor.”

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan planlamada, ders saatlerinin 40 dakikayı aşmaması kararlaştırılmıştı.

