Diyarbakırlı esnafın canına tak etti, dükkanını satışa çıkardı: Boş dolaşacağız, başka çarem kalmadı

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi Medine Bulvarı Şeyh Şamil Mahallesi’nde 10 yıldır telefoncu dükkanı olan Muhyettin Ateş, defalarca hırsızların hedefi oldu. En son dün, müşteri gibi içeri giren bir hırsız, tezgâhtaki telefonu alıp inceledi. Yaklaşık yarım saat iş yerinde telefonu inceleyip sohbet eden hırsız, o sırada iş yerine geçici olarak bakan vatandaşın sırtını dönmesini fırsat bilip hızla dükkândan çıkıp kayıplara karıştı. Hırsızlık anı ise anbean güvenlik kamerasına yansıdı. Cezaların yetersiz olduğunu söyleyen dükkân sahibi Ateş, hırsızlık olayları canına tak edince iş yerini satılığa çıkardı.

''CEZALAR CAYDIRICI DEĞİL''

İş yerinde bir arkadaşının olduğunu ve geçici olarak dükkâna bakacağını söyleyen Ateş, “Müşteri gibi gelen vatandaş telefon almayı düşünüyor. Telefona bakarken fırsattan faydalanıp kaçıyor. 3 bin lira değerinde faturalı, sıfır değerinde bir telefon. 1,5 yıl içerisinde 2 defa dükkân patlatılarak içeri girildi. Bir defa da teşebbüs vardı. Bir normal hırsızlık. Bunlar resmi kayıtlar. Artı 3 defa da kapkaç, bunlarda resmi kayıtlar. Bir de 3-4 tane de telefon çalındı. Sadece benim dükkânımda değil, birçok iş yerinde de oluyor. Cezalar da caydırıcı olmadığı için kişiler de şikâyetçi olmuyor, hırsızlar serbest bırakılıyor” dedi.

“HIRSIZLARDAN BIKTIM, BAŞKA ÇAREM KALMADI, DÜKKÂNI SATIYORUM”

Adliyelerde uzlaşma kurulu denen bir kurul olduğunu ifade eden Ateş, “Hırsızla uzlaşma olmaz. Bunların caydırıcı bir ceza alması gerekiyor. Yine davacı oldum. Emniyet yetkilileri gelip ifade aldılar, kamera kayıtları ve görüntüleri aldılar. Bir an önce telefoncular için bir düzenleme yapılmalı. Hırsızlık telefonları yine telefonculara satılıyor. Herkes iş yeri açamayacak. Alan kişiler işin ehli insanlar olacaktır. 10 yıldan uzun süredir telefonculuk yapıyorum. Artık hırsızlardan bıktık. Bir düzenleme olmazsa artık bu işi bırakacağız. Boş dolaşacağız, başka çaremiz yok. Kazandığımızın iki katını hırsızlar götürüyor. Hırsızlardan bıktım artık. Başka çarem kalmadı, dükkânı satıyorum” şeklinde konuştu.

(İHA)

