Diyarbakırlı Gençler 40 Gün Sonra Sokağa Çıkmaktan Memnundu

Türkiye'de salgın tedbirleri kapsamında 4 Nisan’dan beri sokağa çıkmaları yasak olan 15-20 yaş arası gençler, Diyarbakır’da da 4 saatliğine soluğu sokakta aldı. Kimi uzun zamandır görmediği arkadaşlarıyla bir araya geldi kimi parklara giderek yürüyüş yaptı. Mahmut Bozarslan gençlerle konuştu.

Evde kaldıkları günlerde televizyon izleyip kitap okuduklarını söyleyen gençler 4 saat de olsa dışarıda olmaktan mutluydu. VOA Türkçe’ye konuşan gençlerden kimileri evde kaldıkları 40 gün boyunca üniversite sınavına hazırlanmak üzere ders çalıştığını, bazıları da vaktini internette oyun oynayarak geçirdiğini söyledi.

Türkiye genelinde Corona virüsü salgınıyla mücadele kapsamında yürürlüğe giren tedbirlerden biri, 65 yaş üstü ve 20 yaşın altında kişilerin sokağa çıkma yasağıydı. Geçen haftadan beri yasak kapsamındaki yaş grupları ayrı günlerde 4 saatliğine dışarı çıkabiliyor. Hükümetin yayınladığı 4 aşamalı normalleşme planı kapsamında 20 yaş altına uygulanan sokağa çıkma yasağının Haziran ayının ortasında son bulması planlanıyor.

