Diyarbakırlı gençler festivalde coşacak

İstihdam alanında da staj ve iş imkanlarının yanı sıra söyleşiler ve eğitimler düzenlenecek olan festivalde, Derya Uluğ, Buray, Selçuk Balcı ve Gripin grubu da konser verecek.

Bölge gençlerini hem sanat, spor, eğlenceyle buluşturmak hem de istihdam yaratmak amacıyla düzenlenecek festivalde, geleneksel ve yeninin harmanlandığı sergiler, dijital oyunlar, spor turnuvaları, dev akıl oyunları ve yarışmalar yer alacak.

Merkez Kayapınar ilçesindeki Kent Meydanı ile Diyarbakır Stadyumu'nda 18-21 Ekim'de düzenlenecek olan festival kapsamında yapılacak etkinlikler için görevliler hummalı çalışma yürütüyor.

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır Valiliği, Büyükşehir Belediyesi ve Okçular Vakfı'nın desteğiyle bölge gençlerinin sanat, spor ve eğlenceyle buluşturmak amacıyla düzenlenecek olan "Ziraat Gençlik Festivali"nin hazırlıkları sürüyor.

- "Aynı yoğunluğun burada olmasını bekliyoruz"

Organizasyon temsilcisi Koray Kahraman, gazetecilere yaptığı açıklamada, mayıs ayında İstanbul'da yapılan ve 750 bin kişinin katıldığı gençlik festivalinin ülke geneline taşınacağını belirterek, bunun ilk adımını da yeniliğin, aydınlanmanın ve kültürün merkezi Diyarbakır'da atmak istediklerini söyledi.

Diyarbakır'ın genç nüfusunun yüksekliğine dikkat çeken Kahraman, "Diyarbakır çok zorlu bir dönemden geçti, normale döndü. Bunu gençlerle kutlamak istiyoruz. İstanbul'daki festivale 750 bin kişi katıldı. Aynı yoğunluğun burada olmasını bekliyoruz. Gençler ücretsiz olarak 15 atölyeden faydalanacak. Şöhretler maçında Cumhurbaşkanımızın yanı sıra Hakan Ünsal, Tuncay Şanlı, Nihat Kahveci de forma giyecek." dedi.

