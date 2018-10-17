Diyarbakırlı gençlerin Cumhurbaşkanı Erdoğan ve festival heyecanı

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakırlı gençler düzenlenecek Ziraat Gençlik Festivali ile festival kapsamında Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın forma giymesi beklenen "Şöhretler Karması" maçının heyecanını yaşıyor.
Diyarbakır Valiliği, Büyükşehir Belediyesi ve Okçular Vakfı'nın desteğiyle bölge gençlerini sanat, spor ve eğlenceyle buluşturmak amacıyla düzenlenecek olan "Ziraat Gençlik Festivali"nin hazırlıkları sürüyor.
Merkez Kayapınar ilçesindeki Kent Meydanı'nda yarın düzenlenecek olan festival kapsamında yapılacak etkinlikler için görevliler hazırlıklarını tamamlamaya çalışıyor. Meydanda gençlerin yararlanacağı standlar kurulurken, stadyumda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın forma giymesinin beklendiği "Şöhretler Karması" maçı için düzenleme yapılıyor.
Şehrin çeşitli yerlerindeki bilboardlara asılan afişlerle Diyarbakırlı gençler festivale davet edildi.
Bölge gençlerini hem sanat, spor, eğlenceyle buluşturmak hem de istihdam yaratmak amacıyla düzenlenecek festivalde, geleneksel ve yeninin harmanlandığı sergiler, dijital oyunlar, spor turnuvaları, dev akıl oyunları ve yarışmalar yer alacak.
İstihdam alanında da staj ve iş imkanlarının yanı sıra söyleşiler ve eğitimler düzenlenecek olan festivalde, Derya Uluğ, Buray, Selçuk Balcı ve Gripin grubu da konser verecek.
Terör dolayısıyla uzun süredir festival coşkusundan yoksun kalan gençler, program kapsamında gerçekleştirilecek etkinliklere katılacak olmanın heyecanını yaşıyor.
-"El Clasico'dan daha önemli bir maç"
Gençlerden Sıddık Aycıl, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Sur'da yaşanan terör saldırılarının kentin imajına büyük zarar verdiğini söyledi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın forma giymesinin beklendiği "Şöhretler Karması" maçını sabırsızlıkla beklediklerini işaret eden Aycıl, "Diyarbakır artık futbol ile turizmle anılmak istiyor. Cumhurbaşkanımızın kente gelişini dört gözle bekliyoruz. Bu bizim El Clasico'dan daha önemli bir maç. Kendisini heyecanla bekliyoruz." dedi.
Dicle Üniversitesi öğrencisi Günay Yay ise Sur'daki çukur olaylarında bazı sıkıntıların yaşandığını fakat devletin attığı adımlar sayesinde kentin güzel günlere kavuştuğunu söyledi.
Yay, şöyle konuştu:
"Cumhurbaşkanımızın böyle bir organizasyona katılması Diyarbakır halkına vermiş olduğu değeri gösteriyor. Cumhurbaşkanımızın böyle bir festivale katılması gençlere değer vermesini gösteriyor. Birçok gencimizi kötü yerlerde heba ettik. Cumhurbaşkanımız bunun farkında olduğu için gençlere değerli olduklarını anlatmak amacıyla böyle bir katılım yaptı. Diyarbakırlı gençler olarak Sayın Cumhurbaşkanımızı dört gözle bekliyoruz, gelecek olması bizi onurlandırmıştır. Bütün gençlerimizin kalbini kazanacaktır"
Elif Eren ise festival düzenlenmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Devlet büyüklerinin bu tür etkinliklere katılması çok önemli. Cumhurbaşkanımızın Diyarbakır'da olmasından mutluluk duyuyoruz." diye konuştu.
Öte yandan, Vali Hasan Basri Güzeloğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla ve Emniyet Müdürü Tacettin Aslan festivalin gerçekleştirileceği Kent Meydanı ile Diyarbakır Stadyumu'ndaki hazırlık çalışmalarını yerinde izledi.
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