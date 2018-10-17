Diyarbakırlı gençlerin Cumhurbaşkanı Erdoğan ve festival heyecanı

Şehrin çeşitli yerlerindeki bilboardlara asılan afişlerle Diyarbakırlı gençler festivale davet edildi. Bölge gençlerini hem sanat, spor, eğlenceyle buluşturmak hem de istihdam yaratmak amacıyla düzenlenecek festivalde, geleneksel ve yeninin harmanlandığı sergiler, dijital oyunlar, spor turnuvaları, dev akıl oyunları ve yarışmalar yer alacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın forma giymesinin beklendiği "Şöhretler Karması" maçını sabırsızlıkla beklediklerini işaret eden Aycıl, "Diyarbakır artık futbol ile turizmle anılmak istiyor. Cumhurbaşkanımızın kente gelişini dört gözle bekliyoruz. Bu bizim El Clasico'dan daha önemli bir maç. Kendisini heyecanla bekliyoruz." dedi.

İstihdam alanında da staj ve iş imkanlarının yanı sıra söyleşiler ve eğitimler düzenlenecek olan festivalde, Derya Uluğ, Buray, Selçuk Balcı ve Gripin grubu da konser verecek.

Yay, şöyle konuştu:

"Cumhurbaşkanımızın böyle bir organizasyona katılması Diyarbakır halkına vermiş olduğu değeri gösteriyor. Cumhurbaşkanımızın böyle bir festivale katılması gençlere değer vermesini gösteriyor. Birçok gencimizi kötü yerlerde heba ettik. Cumhurbaşkanımız bunun farkında olduğu için gençlere değerli olduklarını anlatmak amacıyla böyle bir katılım yaptı. Diyarbakırlı gençler olarak Sayın Cumhurbaşkanımızı dört gözle bekliyoruz, gelecek olması bizi onurlandırmıştır. Bütün gençlerimizin kalbini kazanacaktır"

Elif Eren ise festival düzenlenmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Devlet büyüklerinin bu tür etkinliklere katılması çok önemli. Cumhurbaşkanımızın Diyarbakır'da olmasından mutluluk duyuyoruz." diye konuştu.

Öte yandan, Vali Hasan Basri Güzeloğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla ve Emniyet Müdürü Tacettin Aslan festivalin gerçekleştirileceği Kent Meydanı ile Diyarbakır Stadyumu'ndaki hazırlık çalışmalarını yerinde izledi.

