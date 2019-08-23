Diyarbakırlı girişimcilerden Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Güzeloğlu'na destek

DİYARBAKIR (AA) - İçişleri Bakanlığınca Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekilliğine görevlendirilen Vali Hasan Basri Güzeloğlu, "Kentin tüm kesimleriyle Diyarbakır'ın huzuru, refahı, barışı ve kalkınmasının peşinde olacağız." dedi.

Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Aziz Odabaşı ve bazı girişimciler, Güzeloğlu'nu Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nde ziyaret etti.

Güzeloğlu yaptığı konuşmada, iki yılı aşkın bir süredir üstlendiği Diyarbakır Valiliği görevine pazartesi gününden itibaren Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekilliği'nin de eklendiğini belirterek, yeni görevine verdikleri desteklerden dolayı OSB yönetimi ve girişimcilere teşekkür etti.

Gayelerinin kente hizmet etmek, hizmet çıtasını en öteye taşımak, ilin her yönden kalkınmasını, ekonomik ve sosyal anlamda gelişmesini zirveye taşımak olduğunu ifade eden Güzeloğlu, bunun için büyük çaba göstereceklerini kaydetti.

Diyarbakır tarihin her aralığında belirleyici merkez olduğunu ancak bunun son 40 yıla yaklaşan dönemde terör örgütü PKK'nın uzantılarının, iş birlikçilerinin ihanetiyle hep sekteye uğradığı ve bu nedenle istenilen düzeyde kalkınmadığına işaret eden Güzeloğlu, şöyle konuştu: