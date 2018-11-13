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Diyarbakırlı Hekimlerden Tepki Nöbeti

13.11.2018 23:08 | Son Güncelleme

Yarın TBMM Genel Kurulunda görüşülecek olan ve ihraç edilen hekimlerin, özel hastanelerde çalışmasının önünü kapatan yasa tasarısı Diyarbakır’da protesto edildi. Hekimler yasayı tepki nöbetiyle protesto etti

Diyarbakırlı Hekimlerden Tepki Nöbeti

‘Sağlıkta Şiddeti Önleme Yasası’ adlı tasarının TBMM Genel Kurulunda görüşülmesine saatler kala, Diyarbakır’daki sağlık örgütleri protesto eylemi yaptı. Beyaz önlüklerini giyerek Sanat Sokağı’nda toplanan hekimler nöbet eylemi yaptı.

Ellerinde pankartlarla eylem yapan hekimler adına Diyarbakır Tabip Odası Başkanı Şerif Demir kısa bir açıklama yaptı. Demir, hekim diplomalarının işlevsiz kılınmaya çalışıldığını belirterek, “Kanun teklifinin 5.maddesiyle kamu görevinden ihraç edilen hekimlere, haklarında yardı kararı olmadığı halde, özel hastanelerde çalışma yasağı getirildiğini öğrendik. Yargı kararı olmadan, sübjektif güvenlik soruşturmaları gerekçesiyle atamalarım yapılmayan genç hekimlerin 600 gün hekimlikten alıkonulduğunu gördük. Altı yıllık tıp eğitimi sonunda kazanılan diplomalar fiili olarak iptal edilmeye, hekimlik yasaklanmaya çalışılmakta. Halkımıza ve TBMM’ye sesleniyoruz; bizler tıbbın kurucusu Hipokrat’tan beri buradayız. Topluma adanmış bir mesleğin onurlu üyeleri olarak, hastalarımız için çalışıyoruz ve çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Hekimler daha sonra OHAL döneminde yaşadıklarını anlattılar. Bazı hekimler eyleme çocuklarıyla birlikte katıldı.

Hekimler yasanın geçmesi halinde yaşayacaklarını VOA Türkçe ’ye anlattı. Bunlardan biri Dr. Ali Rıza Ünlü’ydü. Bir kamu hastanesinde anestezi uzmanı olarak çalışan Ünlü, 2016 yılında ihraç edildi. Bunun üzerine özel bir hastanede çalışmaya başlayan Ünlü, şimdi bu işini de kaybetme riskiyle karşı karşıya. Ünlü,” Biz zaten kamudan ihraç edilmiştik, yasayla hiçbir anayasal temeli olmadan, hiçbir yasaya uymayan KHK ile ihraç edildik. Yeni yasayla özeldeki işlerimiz de kaybetme riskimiz var” dedi.

Dr. Elif Turan ise 7 Bine yakın hekimin mesleğini kaybedeceğini savunarak, “Evrensel olan sınır tanımayan hekimlik mesleğini, ki 7 bin hekim var KHK veya güvenlik soruşturması nedeniyle işe başlayamayan, icra edememeleri anlamına geliyor” diye konuştu.

Daha önce komisyonlarda görüşülen tasarı, büyük tartışmalar arasında komisyonlardan geçti. Tasarı yarın TBMM Genel Kurulunda oylanacak.

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