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Diyarbakırlı iş adamı Amerika’da yılın ’Yılın en başarılı kişisi’ seçildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.08.2019 16:18 | Son Güncelleme

Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde doğan ve yaptığı pizzalarla dünya çapında üne kavuşan Hakkı Akdeniz, Amerika’da ’Yılın en başarılı kişisi’ seçildi.Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde doğan Hakkı Akdeniz, yaklaşık 22 sene önce Kanada’ya giderek pizzacı dükkanında çalıştı.

Diyarbakırlı iş adamı Amerika’da yılın ’Yılın en başarılı kişisi’ seçildi

Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde doğan ve yaptığı pizzalarla dünya çapında üne kavuşan Hakkı Akdeniz, Amerika’da ’Yılın en başarılı kişisi’ seçildi.
Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde doğan Hakkı Akdeniz, yaklaşık 22 sene önce Kanada’ya giderek pizzacı dükkanında çalıştı. Burada Latin Amerikalı bir kadınla evlenen Akdeniz’in bir erkek çocuğu olurken, ilerleyen yıllarda çocuğunu 10 yaşına kadar göremedi. Ailevi nedenlerden dolayı ABD’nin New York kentine gitme kararı alan Akdeniz, evsiz, aç ve susuz kaldı. Yaşadığı onca zorluğa rağmen hayallerinin peşinden giden Akdeniz, girdiği pizza yarışmalarından birincilik ödülleri alarak ismini dünyaya duyurmayı başardı.
Yaptığı pizzalarla dünya genelindeki yarışmalarda birçok defa birincilik ödülü alan Hakkı Akdeniz Amerika Birleşik Devletleri’nde ’Yılın en başarılı kişisi’ ödülüne layık görüldü. The Lower East Side Hispanic Committee tarafından ilk kez bir Türk iş adamına verilen bu ödül, Akdeniz’e 10 Ağustos’ta Manhattan’da düzenlenen bir toplantıda taktim edildi. Ayrıca Akdeniz, New York State Assembly tarafından da ‘En Hayırsever İş Adamı’ ve New York toplumunun sıra dışı bireyi ödülüyle onurlandırıldı.
Konuyla ilgili konuşan Akdeniz, bu ödüle layık görüldüğü için mutlu olduğunu söyledi. Akdeniz, "Amerika’da yılın insanı ödülü bu yıl bana verildi. Daha önce girdiğim birçok yarışmada birincilik ödülü aldım. Geçmişte çok zorlu dönemlerden geçtim. Ödülümü ülkeme ve çok sevdiğim memleketim Diyarbakır’a adıyorum. Burada yaptığım çalışmalara devam edeceğim" dedi.

Diyarbakırlı iş adamı Amerika’da yılın ’Yılın en başarılı kişisi’ seçildi

Diyarbakırlı iş adamı Amerika’da yılın ’Yılın en başarılı kişisi’ seçildi

Diyarbakırlı iş adamı Amerika’da yılın ’Yılın en başarılı kişisi’ seçildi

Diyarbakırlı iş adamı Amerika’da yılın ’Yılın en başarılı kişisi’ seçildi

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