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Diyarbakırlı iş adamından memleketinde eğitime destek

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.09.2019 15:52 | Son Güncelleme

Hayırsever iş adamı Cengiz Kılıç tarafından sağlanan kaynakla Kılıç'ın doğup büyüdüğü Hani ilçesinin Yayvan Mahallesi'ndeki 4 derslikli ilkokul, lojman binası ve lojman bahçesi yenilenerek, modern bir görünüme kavuşturuldu - Hani Kaymakamı Turan Soğukoluk: - "Çok büyük bir vefa örneği gördük. Eğitime yapılan her yatırım gelecek nesiller için yapılan yatırımdır"

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakırlı hayırsever iş adamı Cengiz Kılıç'ın sağladığı kaynak sayesinde Hani ilçesinin Yayvan Mahallesi'ndeki 4 derslikli ilkokul ve lojman binası ile lojman bahçesi yenilenerek, modern bir görünüm kazandırıldı.

Yenilenen okulun açılış törenine Hani Kaymakamı Turan Soğukoluk, İl Milli Eğitim Müdürü Feysel Taşçıer, Hani Belediye Başkanı İbrahim Lale, iş adamı Kılıç, öğrenciler, öğretmenler ve veliler katıldı.

Törende konuşan Kaymakam Soğukoluk, yenilerek güzel bir mimariye kavuşturulan 4 derslikli okulda 36 öğrencinin eğitim göreceğini, 3 öğretmenin görev yapacağını söyledi.

Soğukoluk, iş adamı Kılıç'ın 28 yıl önce ayrıldığı memleketinde eğitime destek sunduğunu dile getirerek, "Çok büyük bir vefa örneği gördük. Eğitime yapılan her yatırım, gelecek nesiller için yapılan yatırımdır. Bu vefa örneğinden dolayı hayırsever iş adamının babasının ismini okula verdik. Eğitime yapılan yatırımın maliyeti olmaz, değeri olur. Bu değeri hizmetle buluşturan hayırseverimize teşekkür ediyoruz." dedi.

Milli Eğitim Müdürü Taşçıer de okulun önceki şartlarının eğitim ve öğretim için elverişli olmadığını belirtti.

Okulun daha önceki fiziki yetersizliklerine değinen Taşçıer, yapılan onarımdan sonra çocukların okula güle oynaya gelmeye başladığını ifade etti.

Taşçıer, yenilenen okulun hayırlı olmasını dileyerek, okulda yetişecek öğrencilerin ülkeye faydalı bireyler olacağına inandığını aktardı.

- "Çocuklar bizim geleceğimiz"

İş adamı Cengiz Kılıç ise İzmir'den gelerek, doğup büyüdüğü Hani ilçesinin Yayvan Mahallesi'nde eğitime katkı sunmanın mutluluğunu yaşadığını belirtti.

"Çocuklar bizim geleceğimiz. Onları yarınlara hazırlamak zorundayız. Bütün millet olarak bunu yapmamızda fayda var." diyen Kılıç, herkese memleketlerine faydalı çalışmalar sunmaları tavsiyesinde bulundu.

Kılıç, temel ihtiyacın eğitimin kalitesinin artırılması olduğuna işaret ederek, insana yapılan yatırımın ülkenin geleceğine yapıldığını vurguladı.

Okul Müdürü Ferda Atlı da okula sağladığı destekten dolayı hayırsever iş adamına teşekkür ederek, sağlanan destek sayesinde okuldaki tüm eksiklerin giderildiğini, okulun modern görünüme kavuştuğunu aktardı.

Okula iş adamı Kılıç'ın babasının adı verildi.

Kaymakam Soğukoluk tarafından, "Selahattin Kılıç İlkokulu" adıyla hizmet verecek okula katkıları nedeniyle iş adamı Kılıç'a plaket takdim edildi.

Açılışın ardından yenilenen okuldaki sınıflar gezildi.

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Diyarbakır hani ilçesi hayırsever Yayavan köy okulu

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