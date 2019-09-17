Diyarbakırlı iş adamından memleketinde eğitime destek

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakırlı hayırsever iş adamı Cengiz Kılıç'ın sağladığı kaynak sayesinde Hani ilçesinin Yayvan Mahallesi'ndeki 4 derslikli ilkokul ve lojman binası ile lojman bahçesi yenilenerek, modern bir görünüm kazandırıldı.

Yenilenen okulun açılış törenine Hani Kaymakamı Turan Soğukoluk, İl Milli Eğitim Müdürü Feysel Taşçıer, Hani Belediye Başkanı İbrahim Lale, iş adamı Kılıç, öğrenciler, öğretmenler ve veliler katıldı.

Törende konuşan Kaymakam Soğukoluk, yenilerek güzel bir mimariye kavuşturulan 4 derslikli okulda 36 öğrencinin eğitim göreceğini, 3 öğretmenin görev yapacağını söyledi.

Soğukoluk, iş adamı Kılıç'ın 28 yıl önce ayrıldığı memleketinde eğitime destek sunduğunu dile getirerek, "Çok büyük bir vefa örneği gördük. Eğitime yapılan her yatırım, gelecek nesiller için yapılan yatırımdır. Bu vefa örneğinden dolayı hayırsever iş adamının babasının ismini okula verdik. Eğitime yapılan yatırımın maliyeti olmaz, değeri olur. Bu değeri hizmetle buluşturan hayırseverimize teşekkür ediyoruz." dedi.