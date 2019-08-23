HABER

Diyarbakırlı iş insanlarından Güzeloğlu'na destek ziyareti

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.08.2019 18:02 | Son Güncelleme

İÇİŞLERİ Bakanlığı'nca Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na atanan Vali Hasan Basri Güzeloğu'na, kentteki iş insanları destek ziyaretinde bulundu.  İçişleri Bakanlığı tarafından hakkındaki terör soruşturması kapsamında Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden alınan HDP'li Adnan Selçuk Mızraklı'nın yerine Vali Hasan Basri Güzeloğu atandı.

Diyarbakırlı iş insanlarından Güzeloğlu'na destek ziyareti

Emrah KIZIL- Selim KAYA/DİYARBAKIR, (DHA) - İÇİŞLERİ Bakanlığı'nca Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na atanan Vali Hasan Basri Güzeloğu'na, kentteki iş insanları destek ziyaretinde bulundu.
İçişleri Bakanlığı tarafından hakkındaki terör soruşturması kapsamında Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden alınan HDP'li Adnan Selçuk Mızraklı'nın yerine Vali Hasan Basri Güzeloğu atandı. Güzeloğu'nu aralarında Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Aziz Odabaşı'nun da olduğu bir grup iş insanı ziyaret etti.
Ziyarette Güzeloğlu'na desteklerini ileten OSB Başkanı Odabaşı, birlikte çalışacaklarını söyledi. Odabaşı, "Sayın valimiz bugüne kadar bizden desteklerini esirgemediler. İnşallah bundan sonra daha yoğun bir şekilde beraber çalışacağız. Yeni göreviniz hayırlı olsun, Allah utandırmasın" dedi.
İş insanlarına, yaptığı ziyaret için teşekkür eden Güzeloğlu ise şunları söyledi:
"Her dönem ve tarihin her aralığında belirleyici merkez bir büyük şehirdir. Bu kimlik ne yazık ki gerideki son 40 yıla yakındır bölücü terör örgütü PKK ve uzantılarının, iş birlikçilerinin ihanetiyle hep sekteye uğramış. Bu aziz ve kadim kent kalkınmasında ve gelişmesinde geriye bırakılmış. Bu huzur ve güven ortamının meyvelerini almış her açıdan ve her aşamada bunu hissetmeye başlamıştır. Yürütülen büyük projeler ve şüphesiz bununla ilgili bir dönem artarak devam edecektir. Şüphesiz bu anlamda yeni dönemde şahsımıza tebliğ edilen büyükşehir belediye başkanlığı ile birlikte bugün olduğu gibi Diyarbakır'ın reel tüm kesim ve dinamikleri ile biz Diyarbakır'ın huzuru refahı barışı ve kalkınmasının peşinde olacağız. Diyarbakır sokaklarını karıştırmak insanlarının galeyana getirmek, emeğiyle geçinen emekçinin minibüsünü yakarak protesto gösterisi yapmak ve bu anlamda bir sonuç almak gibi hem hukukun dışına taşan hem de vicdanları sızlatan tavırlar yerine iş ve istihdam sağlamak, tıpkı burada bulunan sanayicilerimizin sağladığı gibi. İnsanlara ekmek kazandırmak ve ilin her anlamda gelişimini sağlamanın peşinde olacağız. Bu amaçla gelecekte inşallah daha güzel gelişmeleri Diyarbakırlımıza taşıyacağız. Projelerimiz hazır."

FOTOĞRAFLI

Diyarbakırlı iş insanlarından Güzeloğlu'na destek ziyaretiDiyarbakırlı iş insanlarından Güzeloğlu'na destek ziyaretiDiyarbakırlı iş insanlarından Güzeloğlu'na destek ziyaretiDiyarbakırlı iş insanlarından Güzeloğlu'na destek ziyareti

Elindeki pankartı gören ona sarıldıElindeki pankartı gören ona sarıldı
Foça Belediyesi, Foça Tatil Köyüne talip olduFoça Belediyesi, Foça Tatil Köyüne talip oldu
Malazgirt Zaferi'nin 948’inci yılı nedeniyle düzenlenen Ahlat-Avrasya Kültür şenlikleri başladıMalazgirt Zaferi'nin 948’inci yılı nedeniyle düzenlenen Ahlat-Avrasya Kültür şenlikleri başladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Olay yorum: Bunu gördükçe...

Olay yorum: Bunu gördükçe...

Putin'den orduya 'Hazır olun' talimatı

Putin'den orduya 'Hazır olun' talimatı

Ve Falcao resti çekti! Sıcak gelişme

Ve Falcao resti çekti! Sıcak gelişme

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik telefon!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik telefon!

Emine Bulut cinayetinde yeni gelişme! Kardeşi detayları anlattı

Emine Bulut cinayetinde yeni gelişme! Kardeşi detayları anlattı

Binlerce kişiyi ilgilendiriyor! Bugün son gün

Binlerce kişiyi ilgilendiriyor! Bugün son gün

İlginizi Çekebilir

Ayakkabı Dünyasında 300 TL'ye Anında 50 TL indirim

Ayakkabı Dünyasında 300 TL'ye Anında 50 TL indirim

Diyarbakır'da dehşet! 6 ölü, 7 yaralı

Diyarbakır'da dehşet! 6 ölü, 7 yaralı

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Meteoroloji'den art arda uyarılar! Birçok il listede: Saat verildi

Meteoroloji'den art arda uyarılar! Birçok il listede: Saat verildi

Ankara'da korkutan deprem!

Ankara'da korkutan deprem!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Emine Bulut cinayeti açıklaması!

Başsavcılıktan Emine Bulut cinayeti açıklaması!

Son dakika Samsun'da sel felaketi! Ölü sayısı artıyor, kayıp vatandaşlar var

Korkutan açıklama: Kayıp vatandaşlarımız var

Emine Bulut cinayetinde yeni gelişme! Kardeşi detayları anlattı

Emine Bulut cinayetinde yeni gelişme! Kardeşi detayları anlattı

Bodrum'da yanan alan havadan görüntülendi!

Acı tablo! Havadan böyle görüntülendi

PKK'nın 'sokağa çıkın' çağrısı halktan karşılık bulmadı!

'Kayyum' kararı sonrasında PKK'nın çağrısı karşılık bulmadı

Tunceli'de sıcak çatışma! 3 terörist etkisiz hale getirildi

Sıcak çatışma! Öldürüldüler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.