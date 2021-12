Diyarbakırlı Kadın Muhtar 80 Çocuğu Kurtardı

Diyarbakır’ın en büyük ilçesinin en kalabalık mahallelerinden birini yöneten Muhtar Dilek Demir, hayatını çocukları kurtarmaya adamış bir isim. Şimdiye kadar 40 kızı, çocuk gelin olmaktan kurtaran Demir, 40’ı aşkın çocuğun da, istismara uğramasına ya da uyuşturucu kullanmasına engel oldu.

Sözlerine “Bana yapılanların intikamını alıyorum” diye başlıyor Dilek Demir. Bağlar’ın 8 bin 800 nüfuslu Muradiye Mahallesi’nin muhtarı olan Demir, 8 yıldır mahalleyi yönetiyor. Kentin tek kadın muhtarı olan Demir’in 20 yardımcısından 10’u da kadın. Sabahın erken saatlerinde muhtarlık bürosuna gelen Demir’in bürosu bir an olsun boş kalmıyor. Mahalleli ona ‘Muhtar abla’ ya da ‘Dilek ana’ diye hitap ediyor. Nedeni ise muhtarlık yaptığı yıllardaki çalışmaları.

Tanınmasına neden olan en önemli icraatı ise 80 çocuğun hayatını kurtarmış olması.

Güne dilek ve şikayet okuyarak başlıyor

Sabah büroya geldiğinde ilk işi dilek ve şikayet kutusuna bakmak oluyor. Demir ile yüz yüze görüşmekten çekinenler taleplerini kağıtlara yazarak kutuya atıyor. Sabah kutuyu açan Demir, talepleri tek tek not alıyor. Talepleri, VOA Türkçe ile paylaşan Demir, çok farklı isteklerle karşılaştığını söyledi. Demir, talepleri şöyle özetledi: “Akla gelebilecek her türlü sorun var. Örneğin giyecek isteyen var, bazısının işi, aşı, maması, ilacı, çocuk bezi yok. Bazısı madde bağımlısı, kurtulmak istiyor. Bir anneye neyi anlatırsın? Sıkıntı olarak her şeyi anlatıyorlar. Kutudan aldığım zaman teker teker küçük kağıtlara yazıyorum, not alıyorum, telefon numaralarını not alıyorum. Mesela şu anda elimde ‘Kurtar’ diye bir not var, madde bağımlısı bir oğlumuz var ‘kurtar abla’ diyen var, bir çocuk istismarı var. Gıdaya ihtiyacı olan insanlar var, okul yardımına ihtiyacı olanlar var.”

80 çocuğu kurtardı

Görev yaptığı yıllar arasında kutuya çok sayıda çocuk gelin ihbarı geldi. İhbarları alan Demir harekete geçerek kız çocuklarının erken evlendirilmesiyle mücadele etti. Yıllardır kız çocuklarının erken evlendirilmesine karşı çıkan Demir, şimdiye kadar 40 kızı erken evlilikten kurtardı. Demir, hassasiyetinin nedenini, kendisinin de erken evlendirilmesine bağlıyor. Madde bağımlısı ve istismara uğrayan çocukları da kurtardığına dikkat çeken Demir şöyle devam etti: “Okuldan alınıp zorla evlendirilmeye çalışılan 40 kız çocuğu vardı. Biz bunlara engel olduk. 15 tane de madde bağımlısına hayata kavuşturduk. Geriye kalan çocuklar ise hepsi istismara uğrayan çocuklar. Onların da ellerinden tuttuk ve toplamda 80 çocuğumuzu hayata kazandırdık. Bunları yapmamın nedeni ne? Ben 14 yaşında okuldan alındım. Önlüğüm çıkarıldı, gelinlik giydirildi. Ben o zaman ant içtim, ileride bir yere gelirsem bir kız çocuğu dahi ne istismar edilecek ne o çocuğun hayatı ile oynanacak, ne de bir kız çocuğunun önlüğü soyulup gelinlik giydirilecek. Benim mahallemde sekiz yıldır çocuk gelin yok.”

Önce telkin sonra ikna

Demir, mahalle sakinlerinin çocuklarını kurtarması için bizzat gelip başvurduğunu da belirterek, kız çocuklarını kurtarmaya çalışırken birçok zorluk yaşadığını vurguladı. Aileleri bazen telkinle bazen de korkutarak ikna ettiğini söyleyen Demir, “Genelde konuşarak ikna ediyorduk. İkna olmayan aileler var. ‘Bu senin işin değil, sana ne, kız benim kızım’ diyenler oldu. Biz onlara tehdit yoluyla gidiyorduk. ‘Devlete gidersem, devlet senin çocuğu alır, seni de kilit altına alır, evlenmek isteyeni de içeri atarlar, çocuğunu bir daha göremezsin’ diyorum” diye konuştu.

Kurtardığı çocuklardan biri yardımcısı oldu

Demir, hayatını kurtardığı çocuklardan Kaan Barlas Eren’i yardımcısı olarak yanına aldı. Eren, başından geçenleri VOA Türkçe’ye şu cümlelerle anlattı: “Dilek Hanım’la ben 4 yıl önce tanıştım. Benim annemle babam ben çocukken ayrılmış. Beni üvey annem büyüttü ve üvey annem de vefat etti. Babam üçüncü evliliği yaptı. Bu evlilikten sonra bağlarımız koptu. Bağlarımız koptuktan sonra ben sokağa düştüm diyebilirim. O dereceye geldim. Öz annemi araştırdım, araştırdıktan sonra onu buldum, geldim Diyarbakır'a. Kimse benimle konuşmadı. Amcam, halam, öz babam benden uzaklaştı. Dilek Hanım benim elimden tuttu ve beni kurtardı.”

Demir’in çocuk gelin olmaktan kurtardığı kızların tamamı okula geri döndü. Kızlarla hala görüştüğünü söyleyen Demir, bazılarının üniversite mezunu olduğunu sözlerine ekledi.