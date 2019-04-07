Diyarbakırlı kadınlar, çini işlemeciliği ile üretime katılıyor

Emrah KIZIL- Mesut BUDRAÇ/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Hayat Boyu Öğrenme Merkezi'nde çini kursuna katılan kadın kursiyerler, bu sanatı öğrenip, ürettikleri ürünlerle gelir elde ediyor. Kurs eğitmeni Sevda Erbey, kadınların yaptığı ürünlerin 120 lira ile 6 bin lira arasında değişen fiyatlara satıldığını söyledi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi bünyesinde, kadın, çocuk, genç ve engellilerin yaşam kalitesini yükseltmek, sorunlarını çözmek ve toplumsal yaşama katılımlarını sağlamak amacıyla açılan Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Hayat Boyu Öğrenme Merkezi'ndeki çini kursunda kadın kursiyerler, çini sanatını öğreniyor. Kadınların ürettiği ürünler, 120 lira ile 6 bin lira arasında satılıyor.

​Kurs eğitmeni Sevda Erbey, 11 yıldır çini sanatıyla ilgilendiğini, bilgi ve tecrübelerini daha çok kişiye ulaştırmayı hedeflediğini söyledi. Erbey, "Diyarbakır'da çini denilince, kimse Diyarbakır ve çiniyi birbirine bağdaştıramıyordu. Bu benim için çok önemli bir şey. Ne kadar insana ulaşabilirsem, o kadar iyi. 30 öğrencim var. Öğrencilerin 6- 7 aylık eğitim dönemi oluyor, ancak bu işi öğrenmek için yeterli değil. 3 yıldır gelen öğrencim de var. Yaklaşık bir öğrencinin 3- 4 yılını vermesi gerekiyor ki tek başına bu işi yapabilsin" dedi.

'EN GÜZEL AŞAMASI, FIRINLANMASI'

Çini işlemeciliğinin en güzel uğraşının fırınlama aşaması olduğunu belirten Elbey, "Çini çok zahmetli ve sabır isteyen bir iş. İlk aşamasında desenin tasarımı var. Tasarım yapıldıktan sonra iğneli kalemlerle tek tek deliniyor. Delindikten sonra çiniye aktarma tekniğimiz var. Aktarmada da kömür tozunu kullanıyoruz. Sonra boyaması yapılıyor. Boyadan sonra sır dediğimiz bir madde var. Sırlanıp fırına atılıyor. 900 ile 1000 derecelik fırında pişiyor. Piştikten sonra, porselen görünümünü alıyor. Parlak ve renkleri daha canlı oluyor. En güzel aşaması zaten fırın aşamasıdır. Büyük bir sır içeriyor. Ürün nasıl çıkacak, renkleri hangi şekilde çıkacak, her seferinde bir sürprizle karşılaşıyorsunuz. Bazen üzüldüğümüz de oluyor. Bazen fırındaki işler paramparça olduğu günler de olabiliyor" diye konuştu.

120 İLA 6 BİN LİRA ARASINDA SATILABİLİYOR'

Üretilen ürünlerin 120 lira ile 6 bin lira arasında satıldığını ifade eden Erbey, çini işleme sanatının iyi bir gelir kapısı olduğunu belirterek şöyle konuştu:

"Öğrenciler aynı zamanda bunu bir kazanç kapısı olarak da yapıyor. İlk etapta etrafındaki arkadaş, eş ve dostlarla başlıyor. Bu şekilde güzel satış yapan öğrencilerim de var. Gelir açısından çok iyi. Çok zahmetli bir iş. Bütün aşaması elle yapılıyor ve aşamaları çok uzun. Fiyatlar 120 lira ile 5- 6 bin lira arasında değişiyor. Büyük ve özel tasarımlar olabiliyor, o durumda da fiyatlar yükselebiliyor. Birçok kursumuz var, ev kadınlarının günlük hayatlarının dışında kendisi için de bir şeyler yapmaları gerekiyor. Kadın mutlu oldu mu, etrafındaki insanlar da mutlu olur. O yüzden kadınların kendileri için de mutlaka bir şey yapmaları gerekiyor. Çini zaten toprak, toprak olduğu için insanı dinlendiriyor ve huzur veriyor. O yüzden herkese tavsiye ediyorum."

Kursiyerden ev kadını 2 çocuk annesi Zerrin Gündüz ise, 3 yıldır çini işleme sanatı kursuna geldiğini söyledi. Gündüz, "Büyük vazolar da çalıştım, güzel objeler çıkardım. Hocamızın göstermesiyle güzel işler yaptık. Bu işi zor bırakırım gibi geliyor bana. Yaparken de büyük zevk alıyorum. Psikolojik olarak da insanı rahatlatıyor. Ayrıca arkadaş ortamı olması, yeni insanlar tanımak, başka kültürleri öğrenmek çok güzel. Gelire de çevirmiş durumdayım. Arkadaş çevremde satın almak isteyenler oluyor. Birçok ürünümü de sattım. Gelir güzel, ancak ben üretmekten büyük zevk alıyorum. Gelir ikinci planda kalıyor" dedi.