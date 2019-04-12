Diyarbakırlı kadınlar İngilizce öğreniyor

Kadınların hayatın her alanında ihtiyaç duyabileceği şekilde eğitim programları oluşturduklarına işaret eden Çetin, "Birçok kadınımıza birinci ve ikinci kademe okuma yazma eğitimi verdikten sonra bize geldiler ve İngilizce öğrenmek istediklerini söylediler. Aralarında çocuklu kadınların da olduğu kursiyerler eğitim görüyor." dedi.

Bağlar Kaymakamlığı, ilçedeki kadınların sosyal ve iş yaşamına katılımını artırmak için Aile Destek Merkezleri (ADEM) aracılığıyla çeşitli dallarda eğitim programları düzenliyor. Gelen talep üzerine açılan İngilizce kursuna bazı ev hanımlarının kucaklarında veya bebek arabalarındaki çocuklarıyla katılması ilginç görüntü oluşturuyor.

2 çocuk annesi ve aynı zamanda üniversite öğrencisi Hümeyra Yıldırım da evlendikten sonra eşinin de desteğiyle açıktan hem ilahiyat hem de çocuk gelişimi bölümünü okuduğunu söyledi.

İlkokul mezunu olan fakat çocuklarının geleceğine katkı sunmak için kucağında bir yaşındaki kızıyla derslere katılan Rojda Kalır ise esnaf eşinin de desteğiyle buraya geldiğini söyledi.

"İngilizceyi öğrenebilmeleri için kafalarındaki ön yargıyı yok etmeleri gerekiyor. Her gün bir konu işliyoruz. Rap şarkılar ya da interaktif videolar, diyaloglar eşliğinde dersimi işliyorum. Günlük hayatta kullanılan kelimeleri öğreniyoruz."

Derslerde kadınların daha iyi motive olması için zaman zaman İngilizce şarkılar eşliğinde eğitim verdiğini aktaran Maral, şöyle konuştu:

İngilizce kursuna, kendi kariyerinin yanı sıra çocuklarının derslerinde de faydası olduğu için katıldığını dile getiren Yıldırım, şöyle konuştu:

"Kızıma İngilizce ödevlerinde yardımcı oluyorum. Mesela 'Hello Hello, what is your name' diye bir şarkımız var ve kızımı her sabah onunla uyandırıyorum. O da şarkılar sayesinde İngilizceyi daha çok seviyor. Şarkıyla öğrenince akılda daha kalıcı oluyor."

- "Çok keyif alıyorum"

Bir oğlunu ADEM'deki kreşe bırakan ve küçük oğluyla da kursa katılan Rahşan Erciyes de "Eşimin desteğiyle geliyorum ve çok keyif alıyorum. Burada İngilizce şarkı eşliğinde öğreniyoruz. Çocuklarımın da hoşuna gidiyor." dedi.

- İngilizce şarkıları dinliyor

3 çocuk annesi Ayşen Kaya da İngilizceyi hem çocukları için hem de kendisi için öğrendiğini ifade etti.

Kursa ilk başladığında çevresinden "İngilizce öğrenmek senin neyine?" şeklinde tepki aldığını aktaran Kaya, "Televizyonda İngilizce şarkıları anlamadığım halde dinliyorum. Bazen öğrendiğim kelimeler şarkılarda geçiyor. Öğrendikçe daha çok mutlu oluyorum" diye konuştu.

