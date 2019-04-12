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Diyarbakırlı kadınlar İngilizce öğreniyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.04.2019 11:16 | Son Güncelleme

Bağlar ilçesindeki Aile Destek Merkezi'nde açılan İngilizce kursuna bazı kadınlar kucaklarında ve bebek arabalarındaki çocuklarıyla katılıyor - 3 çocuk annesi Ayşen Kaya: - "Televizyonda İngilizce şarkıları anlamadığım halde dinliyorum. Bazen öğrendiğim kelimeler şarkılarda geçiyor" - 2 çocuk annesi Hümeyra Yıldırım: - "Kızıma İngilizce ödevlerinde yardımcı oluyorum"

DİYARBAKIR (AA) - BESTAMİ BODRUK - Diyarbakır'da açılan kursta, aralarında bebekleriyle gelenlerin de bulunduğu ev hanımları İngilizce öğreniyor.

Bağlar Kaymakamlığı, ilçedeki kadınların sosyal ve iş yaşamına katılımını artırmak için Aile Destek Merkezleri (ADEM) aracılığıyla çeşitli dallarda eğitim programları düzenliyor. Gelen talep üzerine açılan İngilizce kursuna bazı ev hanımlarının kucaklarında veya bebek arabalarındaki çocuklarıyla katılması ilginç görüntü oluşturuyor.

Kursta bilgilerin pekişmesi amacıyla dersler, zaman zaman İngilizce şarkılar eşliğinde işleniyor.

- Talep dolayısıyla açıldı

ADEM Koordinatörü Arzu Çetin, kadınlardan gelen taleplere göre kurs açtıklarını söyledi.

Kadınların hayatın her alanında ihtiyaç duyabileceği şekilde eğitim programları oluşturduklarına işaret eden Çetin, "Birçok kadınımıza birinci ve ikinci kademe okuma yazma eğitimi verdikten sonra bize geldiler ve İngilizce öğrenmek istediklerini söylediler. Aralarında çocuklu kadınların da olduğu kursiyerler eğitim görüyor." dedi.

İngilizce öğretmeni Ebru Maral, farklı yaştaki kursiyerlerin derste gösterdikleri performanslarından memnun olduğunu belirtti.

Derslerde kadınların daha iyi motive olması için zaman zaman İngilizce şarkılar eşliğinde eğitim verdiğini aktaran Maral, şöyle konuştu:

"İngilizceyi öğrenebilmeleri için kafalarındaki ön yargıyı yok etmeleri gerekiyor. Her gün bir konu işliyoruz. Rap şarkılar ya da interaktif videolar, diyaloglar eşliğinde dersimi işliyorum. Günlük hayatta kullanılan kelimeleri öğreniyoruz."

- Eşi destek sundu

İlkokul mezunu olan fakat çocuklarının geleceğine katkı sunmak için kucağında bir yaşındaki kızıyla derslere katılan Rojda Kalır ise esnaf eşinin de desteğiyle buraya geldiğini söyledi.

Sabah erkenden uyanıp ev işlerini gördükten sonra merkeze koştuğunu aktaran Kalır, müzik eşliğinde işlenen derslerde sıkılmadığını vurguladı.

- Kızına dersinde yardımcı oluyor

2 çocuk annesi ve aynı zamanda üniversite öğrencisi Hümeyra Yıldırım da evlendikten sonra eşinin de desteğiyle açıktan hem ilahiyat hem de çocuk gelişimi bölümünü okuduğunu söyledi.

İngilizce kursuna, kendi kariyerinin yanı sıra çocuklarının derslerinde de faydası olduğu için katıldığını dile getiren Yıldırım, şöyle konuştu:

"Kızıma İngilizce ödevlerinde yardımcı oluyorum. Mesela 'Hello Hello, what is your name' diye bir şarkımız var ve kızımı her sabah onunla uyandırıyorum. O da şarkılar sayesinde İngilizceyi daha çok seviyor. Şarkıyla öğrenince akılda daha kalıcı oluyor."

- "Çok keyif alıyorum"

Bir oğlunu ADEM'deki kreşe bırakan ve küçük oğluyla da kursa katılan Rahşan Erciyes de "Eşimin desteğiyle geliyorum ve çok keyif alıyorum. Burada İngilizce şarkı eşliğinde öğreniyoruz. Çocuklarımın da hoşuna gidiyor." dedi.

- İngilizce şarkıları dinliyor

3 çocuk annesi Ayşen Kaya da İngilizceyi hem çocukları için hem de kendisi için öğrendiğini ifade etti.

Kursa ilk başladığında çevresinden "İngilizce öğrenmek senin neyine?" şeklinde tepki aldığını aktaran Kaya, "Televizyonda İngilizce şarkıları anlamadığım halde dinliyorum. Bazen öğrendiğim kelimeler şarkılarda geçiyor. Öğrendikçe daha çok mutlu oluyorum" diye konuştu.

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