Diyarbakırlı kadınlar İngilizce öğreniyor

İngilizce kursuna, kendi kariyerinin yanı sıra çocuklarının derslerinde de faydası olduğu için katıldığını dile getiren Yıldırım, şöyle konuştu:

"Kızıma İngilizce ödevlerinde yardımcı oluyorum. Mesela 'Hello Hello, what is your name' diye bir şarkımız var ve kızımı her sabah onunla uyandırıyorum. O da şarkılar sayesinde İngilizceyi daha çok seviyor. Şarkıyla öğrenince akılda daha kalıcı oluyor."

- "Çok keyif alıyorum"

Bir oğlunu ADEM'deki kreşe bırakan ve küçük oğluyla da kursa katılan Rahşan Erciyes de "Eşimin desteğiyle geliyorum ve çok keyif alıyorum. Burada İngilizce şarkı eşliğinde öğreniyoruz. Çocuklarımın da hoşuna gidiyor." dedi.

- İngilizce şarkıları dinliyor

3 çocuk annesi Ayşen Kaya da İngilizceyi hem çocukları için hem de kendisi için öğrendiğini ifade etti.

Kursa ilk başladığında çevresinden "İngilizce öğrenmek senin neyine?" şeklinde tepki aldığını aktaran Kaya, "Televizyonda İngilizce şarkıları anlamadığım halde dinliyorum. Bazen öğrendiğim kelimeler şarkılarda geçiyor. Öğrendikçe daha çok mutlu oluyorum" diye konuştu.