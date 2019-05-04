Diyarbakırlı kadınlar köy yaşamına renk katıyor

Kocasını bu halde yakaladı! Bakın ardından ne yaptı

Kocasını bu halde yakaladı! Bakın ardından ne yaptı

Yapılan bakımların ardından köy meydanında şarkılar, türküler eşliğinde halay çekiliyor, çocuklar doyasıya eğleniyor. Kırsalda yaşayanların yüreklerine dokunmak amacıyla yürütülen proje ile köylerde bayram havası yaşanıyor.

Çocukların, kadınların saçlarını kesen, tarayıp, ören kursiyerler, saç bakımının yanı sıra kadınlara cilt ve tırnak bakımı da yapıyor. Erkeklerin de bu hizmetten mahrum kalmaması, onlara da saç sakal tıraşı yapılması için kursiyerlerin ziyaretlerine berberler de katılıyor.

Merkezdeki kursiyer kadınlar kucak dolusu oyuncak ve çeşitli hediyelerle belirledikleri bir köye şarkılar, türküler eşliğinde geçen yolculuğun ardından ulaşıyor. Köy meydanında kendilerini bekleyenlerle görüşen, sohbet eden kadınlar daha sonra tulumlarını giyerek, köy okulunu boyuyor, temizlik yapıyor.

Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı bünyesinde faaliyet yürüten Bağlar Aile Destek Merkezinde (ADEM) açılan kurslarda eğitim alan kadınlar, kırsalda yaşayanların yüreklerine dokunmak, onlarla bir günü paylaşmak amacıyla "O Köy Uzakta Değil Projesi"ni hayata geçirdi.

Kursiyerlerin bir durağı da merkez Bağlar ilçesinin Oğlaklı köyüne bağlı Mezrik mezrası oldu.

- "Orada bir köy var ve artık uzak değil"

ADEM Koordinatörü Arzu Çetin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, merkezin kuruluş amacının dezavantajlı kadınların ve çocukların yüreğine dokunmak olduğunu söyledi.

Kalplere, açtıkları kurslar, yaptıkları projeler ve gerçekleştirdikleri ziyaretlerle dokunmaya çalıştıklarını ifade eden Çetin, "Orada bir köy var ve artık uzak değil. Dar gelirli bir köyde ihtiyaçları karşılayıp, eğlenmelerini sağlıyoruz. Okulun boya ve badana işlerini yapıyoruz. Öğrencilerimizin, kadınlarımızın ve erkeklerimizin saç bakımı ihtiyaçlarını karşılıyoruz." dedi.

Köydeki çocuklara giysi ve kırtasiye, vatandaşlar için de çeşitli hediyeler getirdiklerini dile getiren Çetin, beraberlerindeki müzik ekibiyle de şarkılar, türküler eşliğinde eğlenceli saatler geçirdiklerini aktardı.

- "Öğrencilerimizin bakış açıları gelişecektir"

Oğlaklı köyü Mezrik mezrasındaki okulun müdürü Ahmet Yasak, projeyi ilk duyduklarında, çeşitli yardımlar dağıtılacağı bir etkinlik olarak düşündüklerini ancak büyük bir ekiple köyün ziyaret edildiğini aktardı.