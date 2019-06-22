Diyarbakırlı Kadınlar Şiddete Karşı Yürüdü

Bir süre önce iki hafta içinde 3 kadının öldürüldüğü Diyarbakır’da kadınlar, şiddeti protesto amacıyla yürüyüş yaptı. Yürüyüşe katılan kadınlar, tüm kesimleri cinayetlere karşı seslerini yükseltmeye çağırdı.

‘Kadın Cinayetleri Politiktir’ sloganıyla düzenlenen yürüyüş için, geçen ay kocası tarafından öldürülen Avukat Müzeyyen Boylu’nun vurulduğu Kayapınar ilçesi seçildi. Baro, Rosa Kadın Derneği, KESK, İHD, THİV, Tabip Odası, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi gibi kurumlar düzenlediği yürüyüş için polis geniş güvenlik önlemleri aldı.

Ellerinde siyah pankartların yanı sıra, "Yasta değil isyandayız", "Kadınlar durmayacak kadın susmayacak kadın haykıracak", "Çocuk istismarı insanlık suçudur", "Erkek vuruyor devlet koruyor", "Sevgi öldürmez yaşatır" yazılı dövizler taşıyan kadınlar, sloganlar eşliğinde yürümeye başladı. Rojava Parkı'na kadar süren yürüyüşe çevrede toplanan vatandaşlar da alkış ve sloganlarla destek verdi.

Yürüyüşün sonunda katılanlar adına ortak bir açıklama yapıldı. Grup adına konuşan Rosa Kadın Derneği Üyesi Bedriye Aydın, tüm kesimleri kadına yönelik şiddete karşı seslerini yükseltmeye çağırdı. Açıklamayı kadınlarla birlikte okuyan Aydın, “Bir kez daha yineliyoruz; suça sessiz kalmak, suça ortak olmak demektir. Susmayın! Bu cinayetlere ortak olmayın! Bu, devletin, yargının, erkeklerin, medyanın ve tüm toplumun meselesidir. Rakamlardan ibaret değiliz. Fakat unutmuyoruz, her güne eksilerek başlıyoruz. Erkek aklının öldürmek için ortaya attığı bahanelerle toplumun sistematik olarak duyarsızlaştırılmasına, kayıplarımızın sıradanlaştırılmasına itiraz ediyoruz. Hiçbir şey olmamış gibi devam edemeyiz. Boşanmak istiyoruz öldürülüyoruz, nafaka istiyoruz öldürülüyoruz, sokağa çıkıyoruz öldürülüyoruz. Artık yetti diyoruz. Biz yaşamak istiyoruz" dedi.