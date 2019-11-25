Diyarbakırlı Kadınlar Şiddete Karşı Yürüdü

Karanlık çöktükten sonra yürümeye başlayan kadınlar, tepkilerini alkış ve sloganlarla dile getirdi. İstasyon Meydanı’na kadar yürüyen kadınlar burada basın açıklaması yaptı. Kadınlar adına konuşan Rosa Kadın Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Bedriye Aydın, Türkiye’nin taraf olduğu sözleşmelerin gereğini yerine getirmediğini söyledi. Aydun, “İstanbul sözleşmesine taraf olan Türkiye, kadına yönelik şiddet ve ayrımcılık konusunda dünyanın en geri ülkeleri arasında yer almakta. Her geçen yıl kadına yönelik şiddet ve ayrımcılık boyutları artmaktadır. Dünya Ekonomik Forumu’nun her yıl hazırladığı toplumsal cinsiyet uçurumu endeksi başlıklı raporunda Türkiye 2018 senesi itibarıyla 149 ülke arasında 130. sıradadır. Bu durum ortaya koymaktadır ki yasal mevzuatlar ile getirilen düzenlemeler çoğu zaman kağıt üzerinde kalmaktadır. Başta aile içi şiddet olmak üzere kadınlara yönelik şiddetin engellenmesi amacıyla etkili önlemler alınmamakta, uygulamada uzun ve kısa vadeli çalışmaları yürütülmemektedir” dedi.

Kadına yönelik şiddete dikkat çekmek ve şiddeti protesto etmek amacıyla planlanan yürüyüş, Yenişehir ilçesinde düzenledi. Kadınlar yürüyüş için akşam saatlerinde Ofis semtinde bir araya geldi. Ellerinde Türkçe ve Kürtçe pankart ve dövizler taşıyan kadınlar, polis kontrolundan geçtikten sonra yürüyüş alanına alındı.

Yürüyüşe katılan kadınlar tepkilerini VOA Türkçe’ye anlattı. Kadınlardan Esma Efetürk, “Kadına karşı şiddetle mücadele gününde tabii ki kadınların isyanını ve direnişini hatırlıyoruz. Bütün kadınların özgür oldukları anların kazanıldığı bir mücadele alanını hatırlıyoruz” dedi.

Ayşe Gökhan ise şiddetin devletler eliyle yapıldığını savunarak, “Kadına yönelik şiddetle mücadele sanki toplumla aile içerisinde bir şiddet gibi gösteriliyor ama devletler bu suçu işledi. Dominik Cumhuriyeti bunu işledi bugün de tüm devletler aynı suçu işliyor. Türkiye'de de AKP MHP hatta Kayyum rejimi aynı katliamları yapıyor” diye konuştu.

Bu arada İnsan Hakları Derneği Diyarbakır Şubesi de son bir yılın kadına yönelik şiddet verilerini açıkladı. Açıklamaya göre Doğu ve Güneydoğu’da son bir yılda 16 kadın intihar, 41 kadın aile içi şiddet, 13 kadın toplumsal alanda şiddet sonucu hayatını kaybederken, 13 kadın da kuşkulu şekilde öldü. 9 kadına yönelik cinsel saldırı da veriler arasında yer aldı.

