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Diyarbakırlı kuyumcudan stokçuluk tepkisi! Altınların yanında dikkat çeken detay...

21.12.2021 10:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diyarbakır'da bir kuyumcu sıvı yağ stokçularına tepkisini dile getirmek için altınları bıraktığı vitrine bir de sıvıyağ bıraktı. Kuyumcu Murat Şenyiğit, ''Altına her gün gelen zam yağa da geliyor. Altına 1 lira zam geliyorsa yağ fiyatlarına 10 lira zam geliyor. Bu stokçuların önüne geçmek için bende yağı altınların içine bıraktım. Altın bulunuyor ama yağ yok. O yüzden bizde yağı olması gereken yere bıraktık. Yağ şu an altınla eşdeğer'' dedi.

Diyarbakırlı kuyumcudan stokçuluk tepkisi! Altınların yanında dikkat çeken detay...

Diyarbakır'da Murat Şenyiğit isimli kuyumcu, sıvı yağ stokçularına tepkisini dile getirmek için altınları bıraktığı vitrine bir de ayçiçek yağı bıraktı. Vatandaşların altını rahat bir şekilde bulabildiğini belirten Şenyiğit, “Her şeyi devletten beklememek gerekiyor. Ben de böyle bir tepki gösterdim” dedi.

Tüm yurtta olduğu gibi Diyarbakır’da da bazı fırsatçılar yüzünden son zamanlarda gıda ürünleri arasında yağ fiyatlarında stokçular nedeniyle uygulanan orantısız zamma dikkat çekmek isteyen kuyumcu, altın vitrinine sıvı yağ bıraktı. Kuyumcu Murat Şenyiğit, altına 1 lira zam geliyor ise yağ fiyatlarına 10 lira zam geldiğini ve bu nedenden stokçulara tepki olarak yağı altın vitrinine bıraktığını belirtti. Şenyiğit, devlete yardımcı olmak için stokçuların ihbar edilmesi gerektiğini, amacının stokçuların önüne geçmek olduğunu kaydetti.

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''STOKÇULARI İHBAR EDELİM''

İlginç tepkisinin sebebini dile getiren Şenyiğit, 1989 yılından beri kuyumculuk sektöründe olduğunu ifade etti. Şenyiğit, “Altına her gün gelen zam yağa da geliyor. Altına 1 lira zam geliyor ise yağ fiyatlarına 10 lira zam geliyor. Bu stokçuların önüne geçmek için bende yağı altınların içine bıraktım. Her şeyi devletten beklememek gerekiyor. Devletimize de yardımcı olalım ve stokçuları ihbar edelim. Amacım stokçuların önüne geçmek” dedi.

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''YAĞ ŞU AN ALTINLA EŞDEĞER''

Çok güzel tepkiler aldıklarını ifade eden Şenyiğit, birçok vatandaşın fotoğraf çekip sosyal medya hesabından paylaştığını söyledi. Amacının stokçuların önüne geçmek olduğunu kaydeden Şenyiğit, “Yağ aramak için çıktım, bakkal ve toptancılarda yağ bulamadım. Buda stok yaptıklarından kaynaklıdır. Normalde her gün gittiğimiz yerlerde yağ vardı. Altın bulunuyor ve istediğiniz kadar var ama yağ yok. O yüzden bizde yağı olması gereken yere bıraktık. Altınla eş değerdir şu anda” diye konuştu.

(İHA)

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Kuyumcu Diyarbakır
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