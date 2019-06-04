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Diyarbakırlı miniklere ABD'den getirilen ritim aletleriyle eğitim

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.06.2019 11:19 | Son Güncelleme

Merkezi ABD'de bulunan "Bridge to Türkiye Fund" tarafından Diyarbakırlı minik öğrencilerin ritim eğitimi alması için çeşitli müzik aletler gönderildi - Gönderilen aletlerle eğitim alan 1. sınıf öğrencileri, okullarının bahçesinde konser vermenin mutluluğunu yaşadı - Sınıf öğretmeni Çiğdem Şakır: "İlkokul çağında çocuklarda ritim eğitiminin çok önemli olduğunu inanıyorum. Özellikle kendilerini kontrol edebilme, sosyalleşme, dikkatlerini toplama açısından ritim eğitimi önemli"

DİYARBAKIR (AA) - ŞÜKRÜ GÜNDÜZ - Merkezi ABD'de bulunan "Bridge to Türkiye Fund (Türkiye'ye Köprü Fonu)" tarafından Diyarbakırlı minik öğrencilerin ritim eğitimi alması için çeşitli ritim aletleri ve deney malzemesi yollandı.

ABD merkezli ve 2003'ten bu yana ABD'den toplayarak ihtiyaç sahibi Türk öğrencilere ulaştırdığı yardımların 3 milyon doları aşan "Bridge to Türkiye Fund (Türkiye'ye Köprü Fonu)" isimli sivil toplum kuruluşu, Diyarbakırlı minik öğrencilere de ritim aletleri gönderdi.

Şehit Polis Mehmet Erçin İlkokulunda görevli sınıf öğretmeni Çiğdem Şakır, çocukların öz güvenlerinin artması ve sosyalleşmesi için ABD'den gelen ritim aletleriyle 36 öğrencisinin bir müzik öğretmeninden ritim eğitimi almasını sağladı.

Eğitim alan öğrenciler, marakas, def-tef, darbuka, bongo, bendir, ritim çubukları, zil, zilli def, rain bambu, üçgen zili ve diyapazonla şarkılara ritim tutmayı öğrendi.

Şehit Polis Mehmet Erçin İlkokulu 1-D sınıfı öğrencileri, aldıkları eğitimle okullarının bahçesinde konser vermenin mutluluğunu yaşadı.

- Ritim eğitimi zeka ve duyguları geliştiriyor

Öğretmen Çiğdem Şakır, AA muhabirine yaptığı açıklamada, öğrencilerin aldıkları eğitimle öz güvenlerinin geliştiğini ve mutlu olduklarını belirterek, "İlkokul çağında çocuklarda ritim eğitiminin çok önemli olduğunu inanıyorum. Özellikle kendilerini kontrol edebilme, sosyalleşme, dikkatlerini toplama açısından ritim eğitimi önemli." dedi.

- Çocukların yeteneklerini ortaya çıkarmak gerekiyor

Çocuklara ritim dersi veren müzik öğretmeni Serhat Yoğunlu da çocuklardaki yetenekleri ortaya çıkaracak uygun şartların ve koşulların oluşturulmasının önemli olduğunu anlattı.

Yoğunlu, eğitimle bunu gerçekleştirdiklerini belirterek, "Çocuklar bundan sonra hangi enstrümanı çalmak isterlerse yada müzik alanında devam etmek isterlerse burada öğrendikleri onlara çok büyük bir katkı sağlayacak." diye konuştu.

Yoğunlu, eğitime başladıktan sonra velilerden çok güzel geri dönüşler aldıklarını anlatarak, "Veliler bu eğitimin çocukları sakinleştirdiğini, odaklanma sorunundan kurtardığını söyledi. Resim ve müzik gibi sanatsal etkinlikler çocukların beyinlerini farklı bölgelerini harekete geçiriyor. Beynin farklı loblarını çalıştırması nedeniyle diğer derslerdeki başarıları da artıyor." ifadesini kullandı.

- Öğrenciler mutlu oldu

Öğrencilerden Emre Can Özyürek, eğitime ilişkin, "İlk önce provalar yaptık, çok çalıştık, sonra ortaya böyle güzel bir çalışma çıktı. Önceden bunlara yapamıyordum, ama çok çalışarak öğrendim. Çok mutlu oldum." dedi.

Zeynep Yıldırım da ritim aletleriyle böyle bir çalışma yaptığı için mutlu olduğunu aktardı.

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Bridge to Türkiye Fund Diyarbakır Türkiye Yardım Köprüsü Derneği (Bridge to Türkiye Fund)

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