Diyarbakırlı Öğrenciler NASA Yarışması Finalinde

Kış aylarında ısınmak için araçların kaportalarına giren sokak hayvanları hem kendi hayatlarını riske atarken hem de araç sürücülerini tedirgin ediyordu. Diyarbakır’da bulunan Bahçeşehir Koleji'nin beş öğrencisi, bu soruna çözüm bulmak için üç yıl önce bir proje üzerinde çalışmaya başladı. Projenin adı ‘Motorlu taşıtlarda hayvan dostu sistem.’ Sistem, aracın içine giren hayvanların tespit edilerek çıkmalarını sağlama esasıyla çalışıyor.

Sistem iki kısımdan oluşuyor. Birinci kısımda aracın, hayvanların girebileceği yerlerine ses, ısı, dokunmayı tespit etmek amacıyla sensörler yerleştiriliyor. Bu bölümlere giren hayvanlar tespit edilerek sürücü uyarılıyor ve aracın hareket etmesi engelleniyor. Uyarının ardından bu kez ikinci kısım devreye giriyor. Bu kısımda da insanların duyamayacağı bir ses dalgası yayılarak, hayvanın kaçması sağlanıyor.

Öğrencilerin üç yıl üzerinde çalıştıkları proje önce Malatya’da düzenlenen TÜBİTAK yarışmasında bölge birincisi, ardından İstanbul’daki Teknofest isimli etkinlikte düzenlenen yarışmada Türkiye ikincisi oldu. Proje şimdilerde Amerika yolcusu.

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) tarafından düzenlenen Conrad Challenge isimli proje yarışmasına katılan Diyarbakırlı öğrenciler, yarışmanın ilk iki aşamasını başarıyla geçerek finale kaldı. Beş dalda düzenlenen ve dünya genelinde 2 bine yakın takımın katıldığı yarışmada finale kalan beş takımdan biri de Diyarbakır’dan. Bahçeşehir Koleji takımı yarışmanın ‘Çevre’ başlığında birinci oldu. Takım aynı zamanda Türkiye’de NASA yarışmasının finaline kalan ilk ve tek takım olma özelliğini de taşıyor. Takım Nisan ayında düzenlenecek final için Amerika’nın Teksas eyaletine davet edildi.

ÖĞRENCİLER HEYECANLI

Proje detaylarını VOA Türkçe’ye anlatan öğrenciler, daha şimdiden heyecanlı. 10.sınıf öğrencisi Yaren Yurt, hem mutlu hem gururlu olduğunu söyledi. Emeklerinin boşa gitmediğine dikkat çeken Yurt, şunları söyledi: “Henüz hiçbir şey bitmedi, hala devam eden bir süreç var. Nisan sonunda Teksas'a bekleniyoruz, finalistler da orada olacak. Bu kadar emek verdiğimiz bir proje olduğu için güveniyorum. Eğer gidebilirsen çok güzel sonuçlar dönebileceğimize eminim.” Yurt, gelecekte Amerika’da okumak istediğini de sözlerine ekledi.

Takımın diğer bir elemanı olan Poyraz Bahçıvan, Amerika’yı görecek olmanın heyecanını yaşıyor. Bahçıvan, hedefinin Amerika’da uzay mühendisliği okumak olduğunu belirterek, “3 sınıflarımızla projeye dahil oldum. Bu tarz yoğun bir çalışmaya dahil olmak benim için gurur ve heyecan verici bir süreç oldu. Amerika'ya gideceğim, Amerika'da Türkiye'yi temsil etmek benim için çok gurur verici. NASA fazlasıyla heyecan verici bir yer. Bende de heyecan uyandırıyor, çok heyecanlıyım. İleride orada çalışmak isterdim. Orayı görmek benim için çok büyük şans olacak” dedi.

“AMERİKA’YI TANIMAMIZ İÇİN FIRSAT OLACAK”

Takımın diğer üyelerinden Gülbin Atlı da gitmek için gün sayanlardan. Türkiye’yi temsil etmenin gururunu yaşadığını ifade eden Atlı, “Türkiye'den çıkan ilk ve tek takım olmamız nedeniyle çok gururluyuz ve bu süreci en iyi şekilde yürütmeye çalışıyoruz. Sunumlar yapmaya ve prototipler hazırlamaya şimdiden başladık. Ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğiz NASA’da, oldukça heyecanlıyız. Amerika'da biyomedikal mühendisliği okumak istiyorum, çalışmalarıma orada devam etmek istiyorum. Bu da orayı tanımam için bir fırsat olacak, bu birçok kapıyı açacaktır” diye konuştu.

Bejan Tekay, Amerika’ya gidiş günü yaklaştıkça heyecanının arttığını vurguladı. NASA yarışmasında finale kalmanın gelecekleri için büyük avantaj olduğu anlatan Tekay, şöyle konuştu: “Heyecanlanmamak elde değil. Hepimiz heyecanlıyız, gururuyuz, gideceğimiz günü iple çekiyoruz. Projeyi geliştirmeye devam ediyoruz. Yapacağımız sunum için sık sık buluşup sunum hazırlıyoruz. Böylece orada birinci olmayı hedefliyoruz. Bunun için kendimizi olabildiğince geliştirmeye çalışıyoruz.”

Takımın birinci olması halinde, öğrencilerin üniversite eğitimi için daha rahat burs bulabilme şansı olacak. Birincilik, birçok üniversite için referans olacak.

VOA Türkçe’ye konuşan Bahçeşehir Kampüsü Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Esen, öğrencilerin önemli bir başarıya imza attıklarını söyledi. Yarışmadan çok kazanımın önemli olduğunu vurgulayan Esen, “Finalist olarak iyi bir derece bekliyoruz ama bizim için bundan önemlisi kazanımlarıdır. Bu bizim için önemliydi. Temennimiz başarıyla dönmeleridir. Bu diğer öğrenciler için de örnek oldu” şeklinde konuştu.

