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Diyarbakırlı öğrencilerden örnek davranış

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.09.2019 10:26 | Son Güncelleme

Diyarbakır’da özel bir okulda okuyan öğrenciler, sosyal sorumluluk projesi kapsamında kuş evleri tasarladı.

Diyarbakır’da özel bir okulda okuyan öğrenciler, sosyal sorumluluk projesi kapsamında kuş evleri tasarladı. Öğrenciler, kuşların soğuk havalardan etkilenmesini önlemek için okulda projelendirip yaptıkları kuş evlerini kentin farklı noktalarındaki park ve bahçelere astı.
Diyarbakır’da eğitim veren özel bir okulun fen ve teknoloji öğrencileri kuşların soğuk havalarda barınmaları için kuş evi yapmaya karar verdi. Çalışmalarını öğretmen ve idarecilerle paylaşan öğrenciler, kendilerine sunulan desteklerin ardından kolları sıvadı. Okulda kuş evlerini projelendirip bünyelerinde bulunan makinelerde çıkaran öğrenciler, parçaları da birleştirerek onlarca kuş evi yaptı. Son teknoloji cihazlarda ürettikleri kuş evlerini tamamlayan duyarlı öğrenciler, daha sonra kuş evlerini kentin farklı noktalarındaki park ve bahçelerde bulunan ağaçlara yerleştirdi.

"Kuş evlerini Hevsel Bahçelerine asacağız"
Kuş evleri ile ilgili konuşan öğrencilerden Nehir Yen ve Boran Gencan, okulun sosyal sorumluluk projesi kapsamında yaptıkları kuş evlerini Hevsel Bahçeleri ile parklardaki ağaç dallarına astıklarını söyledi. Öğrenciler, kuş evlerini yaptıklarında eğlendiklerini ve hayvanların daha sıcak bir ortamda kış aylarını geçirmelerini istedikleri için bu çalışmayı yaptıklarını ifade etti.
Fen ve Teknoloji Lisesi STEM Direktörü Emrah Akdoğan ise, müfredatlarında bulunan bilgisayar destekli çizim dersinde öğrencilerin tasarım yazılımlarını öğrendiklerini söyledi. Akdoğan, "Öğrencilerimize öğrettiğimiz tasarım ve yazılımlar ile çevreye nasıl faydalı olabileceklerine ilişkin fikirler veriyoruz. Verdiğimiz bu fikirler doğrultusunda öğrencilerimiz bu yıl kuş evleri projesini başlattılar. Yaptığımız bu kuş evleri projesi ile öğrencilerimizin hem el becerilerini geliştirmeleri hem de sosyal sorumluluk projelerinde rol almalarını sağlıyoruz. Havaların soğuması ile birlikte kuşlar üşümesin diye yaptıkları bu kuş evlerini bulunduğumuz ildeki park ve bahçelere asıyorlar. O park ve bahçelere gittiklerinde kendi yaptıkları kuş evlerini göründükleri zaman, yaptıkları işten daha da bir keyif alıyorlar ve bu tür projeleri devam ettirmek için daha da çok çalışıyorlar" dedi.
Yapılan açıklamanın ardından öğrenciler yaptıkları kuş evlerini ilk olarak okullarının bahçelerindeki ağaç dallarına asarken, proje kapsamında yapılacak olan kuş evlerinin, Hevsel Bahçeleri ile kentte bulunan parklardaki ağaç dallarına asılması için Tarım ve Orman İl Müdürlüğü yetkililerine teslim edileceği kaydedildi.

Diyarbakırlı öğrencilerden örnek davranış

Diyarbakırlı öğrencilerden örnek davranış

Diyarbakırlı öğrencilerden örnek davranış

Diyarbakırlı öğrencilerden örnek davranış

Diyarbakırlı öğrencilerden örnek davranış

Diyarbakırlı öğrencilerden örnek davranış

Diyarbakırlı öğrencilerden örnek davranış

Diyarbakırlı öğrencilerden örnek davranış

Diyarbakırlı öğrencilerden örnek davranış

Diyarbakırlı öğrencilerden örnek davranış

Diyarbakırlı öğrencilerden örnek davranış

Diyarbakırlı öğrencilerden örnek davranış

Diyarbakırlı öğrencilerden örnek davranış

Diyarbakırlı öğrencilerden örnek davranış

Diyarbakırlı öğrencilerden örnek davranış

Diyarbakırlı öğrencilerden örnek davranış

Diyarbakırlı öğrencilerden örnek davranış

Diyarbakırlı öğrencilerden örnek davranış

Diyarbakırlı öğrencilerden örnek davranış
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