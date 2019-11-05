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Diyarbakırlı öğrencilerden tarihi mekanlara kültür turizm gezisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.11.2019 12:32 | Son Güncelleme

Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesine bağlı köylerde eğitim gören 25 ilk ve ortaokul öğrencisi, kültür turizmi sosyal sorumluluk projesi kapsamında Şanlıurfa, Gaziantep, Kahramanmaraş, Nevşehir ve Ankara’yı gezecek.TGRT Haber yurt vizyon sunucusu Kevser Yılmaz öncülüğünde, Yenişehir Kaymakamlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle Yenişehir ilçesi köylerinde okuyan 25 ilk ve ortaokul öğrencisi, Şanlıurfa, Gaziantep, Kahramanmaraş, Nevşehir ve Ankara gezisi öncesi Yenişehir İlçe Jandarma Komutanlığı’nda toplandı.

Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesine bağlı köylerde eğitim gören 25 ilk ve ortaokul öğrencisi, kültür turizmi sosyal sorumluluk projesi kapsamında Şanlıurfa, Gaziantep, Kahramanmaraş, Nevşehir ve Ankara’yı gezecek.
TGRT Haber yurt vizyon sunucusu Kevser Yılmaz öncülüğünde, Yenişehir Kaymakamlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle Yenişehir ilçesi köylerinde okuyan 25 ilk ve ortaokul öğrencisi, Şanlıurfa, Gaziantep, Kahramanmaraş, Nevşehir ve Ankara gezisi öncesi Yenişehir İlçe Jandarma Komutanlığı’nda toplandı. Okul müdürleri eşliğinde toplanan öğrenciler, askerlerin kendi elleriyle hazırladıkları kahvaltıyı birlikte yaptı. Kahvaltıdan sonra hazırlanan öğrenciler jandarma ekipleri eşliğinde yola çıktı.
Etkinlik hakkında açıklamada bulunan Yenişehir İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüsamettin Atlı, Yenişehir’e bağlı 5 köyün öğrencileri ile Yenişehir Jandarma Komutanlığı’nda beraber olduklarını, akabinde bu öğrencilerini kültür turizmi adı altında güzel bir şekilde uğurlayacaklarını söyledi. Yolculuklarını buradan önce Şanlıurfa Balıklı Göl, akabinde Gaziantep’te hayvanat bahçesini gezeceklerini kaydeden Atlı, "Ondan sonra Ankara’ya gidecekler. Ankara’da Anıtkabir’i ziyaret edecekler. Bu şekilde geze göre göre yöremizi, Türkiye’mizi tanıyarak gidecekler. Gittikleri her yerde inşallah askerlerimiz tarafından karşılanacaklar, onlar askerlerimiz tarafından ağırlanacaklar. Bu şekilde döndükleri zamanda yaşadıklarını güzel bir şekilde yazıya döküp kompozisyon haline getirecekler. Bizde gerekirse bunu kitapçık haline getirip dostlarımıza dağıtacağız. Birileri tarafından yanlış anlaşılan, yanlış algılanan bir durum var. Biz askerimizi, polisimizi seviyoruz, öğrencilerimiz seviyor. Bu kaynaşmayı sürekli yapıyoruz ama bunu bu seferde bütün Türkiye’ye göstermek adına beraber böyle bir kahvaltı organizasyonuyla özellikle burada Diyarbakır Yenişehir’den Türkiye’ye uğurlamak istedik” dedi.

"Öğrencilerin jandarma ve emniyetle iç içe olmasını istedik"
25 öğrenciyle birlikte bugün sabah Yenişehir İlçe Jandarma Komutanlığı’nda bir araya geldiklerini kaydeden Kevser Yılmaz ise, "Öğrencilerimizin jandarma ve emniyetimizle iç içe olmasını istedik ve kahvaltıyı burada yaptık. Sosyal sorumluluk projesi kapsamında kültür gezisi düzenliyoruz. Şuan itibariyle Yenişehir İlçe Jandarma Komutanlığı’ndan çıkış yapıp Şanlıurfa Harran, dünyanın ve Türkiye’nin ilk üniversitesi olan Harran Üniversitesi olan Harran gezisi ve akabinde Şanlıurfa Balıklı Göl, daha sonrasında Şanlıurfa Bilecik Jandarma Komutanlığı’na ziyarette bulunacak çocuklarımız. Daha sonrasında Türkiye’nin en büyük hayvanattan bahçelerinden bir tanesi olan Gaziantep hayvanat bahçesi ziyaretimiz, daha sonra Kahramanmaraş ziyaretimiz ve Ankara yolculuğumuz başlayacak. Yarın sabah itibariyle çocuklarımızla birlikte Anıtkabir ziyaretimiz, meclis ziyaretimiz, Ankara Kalesi ziyaretimiz olacak. Perşembe günü ise Nevşehir Avanos’ta yer altı şehri müzesi ziyaretlerini gerçekleştireceğiz. 5-8 Kasım tarihleri arasında Ankara gezisi kapsamında çocuklarımızın hafızasında neler kaldı, bunları güzel bir şekilde kompozisyon yazısına dökecekler ve bizler burada en güzel kompozisyon yazısı hazırlayan çocuğumuz, öğrencimizi ödüllendireceğiz. Güzel bir proje oldu, emeği geçenlere teşekkür ederim" diye konuştu.
Ortaokul öğrencisi Beyzanur İpek de, daha önce okulun düzenlediği proje olmadığını, o yüzden okullardan seçilen bütün öğrencilerin bu proje için mutlu olduğunu belirterek, seçildiği ve Anıtkabir’i göreceği için mutlu olduğunu söyledi.

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