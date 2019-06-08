Diyarbakırlı öğrencilere kodlama eğitimi

"Biz üniversitede bu tür bilgileri öğrenebiliyorduk. Şimdi çocuklar erken yaşta bunu öğrenebiliyorlar. Bu konuda çocuklar çok şanslılar. Kodlama, matematik zekayı geliştiriyor, problem çözme yeteceğini geliştiriyor. Bu da onları daha sağlıklı bireyler hale getiriyor. Velilerin bu konulara özen göstermesini tavsiye ediyorum. Çocuklar robotik kodlamayı öğrendikçe azimleri artıyor. Buradaki başarıları dersteki başarılarını da arttırıyor. Herkesi teknoloji bağımlılığından, teknoloji hakimiyetine davet ediyorum."

Çocuklara erken yaşlarda robotik kodlamayı öğretmenin her anlamda faydalı olduğunu anlatan Tokman, robotik kodlamanın tüm okullarda da olması gerektiğini belirtti.

Kayapınar Gençlik Merkezinde kodlama eğitimi veren Songül Tokman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, teknoloji ve yazılımları güçlü ülkelerin dünyayı yönettiğini söyledi.

Gençlik Hizmetleri ve Spor Kayapınar İlçe Müdürlüğüne bağlı Gençlik Merkezinde bir araya gelen 100 öğrenciye, "Kod Adı 2023 Projesi" kapsamında robotik kodlama eğitimi veriliyor.

DİYARBAKIR (AA) - Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 81 ilde yürütülen "Kod Adı 2023 Projesi" kapsamında Diyarbakır'da öğrencilere, öğrenciler, robotik kodlama eğitimi alıyor.

Kodlama eğitimi alan öğrencilerden Emre Necat Eroğlu (13) da oyun kodlamasını öğrendiğini, oyun tasarladığını aktararak, aldığı eğitimle hayallerinin de değiştiğini, ilerde teknolojiyi öğretmek istediğini dile getirdi.

- "Bilgisayar mühendisi olmak istiyorum"

Öğrencilerden Yakup Engin ise robotik kodlamanın gelecekle ilgili ufkunu genişlettiğini ifade ederek, ilerleyen yıllarda teknolojinin daha çok gelişeceğini, bu konuda kendisini eğitmek istediğini anlattı.

"Bu kursa başlamadan önce öğretmen olmayı hayal ediyordum. Şimdi bilgisayar mühendisi olmak istiyorum. Bu kurs sayesinde sosyal çevremiz gelişiyor." diyen Engin, daha önce robotik kodlama eğitiminin üniversitede verildiğini artık küçük yaşlarda öğrenebildiklerini ifade etti.

Kayapınar Gençlik Merkezi Müdürü İnamullah Önal, amaçlarının öğrencilerin teknolojiye bağımlı olmasından ziyade, üretmeleri ve teknolojiye hakim olmalarını sağlamak olduğunu belirtti.

Milli ve yerli kodlama beceresini vermek amacıyla çalışma yaptıklarını bildiren Önal, Gençlik ve Spor Bakanlığının sağladığı imkanlarla gençlere hizmet götürmeye çalıştıklarını söyledi.

