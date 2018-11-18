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Diyarbakırlı şehidin ailesine şehadet beratı verildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.11.2018 12:17 | Son Güncelleme

Vali Hasan Basri Güzeloğlu, Adıyaman'daki operasyonda şehit olan Uzman Çavuş Mehmet Kürşad Yılmaz'ın ailesine şehadet beratını teslim etti

DİYARBAKIR (AA) - Adıyaman'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Kürşad Yılmaz'ın ailesine şehadet beratı verildi.

Vali Hasan Basri Güzeloğlu, beraberinde 7. Kolordu ve Garnizon Komutanı Korgeneral Sinan Yayla, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Cumali Atilla, Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Halis Zafer Koç, Ergani Kaymakamı Hüseyin Sayın, İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Başoğlu ve İl Müftüsü Yavuz Selim Karabayır ile şehit Yılmaz'ın Ergani'deki kabrini ziyaret etti, dua okudu ve karanfil bıraktı.

Ardından şehidin ailesinin evine giden Güzeloğlu, babası Ekrem ve annesi Raife Yılmaz ile sohbet etti, ardından şehadet beratını teslim etti.

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Ergani

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